НАТО тримає у бойовій готовності рекордну кількість військових

Альянс трансформує свою діяльність.
Понад 500 тис військовослужбовців НАТО перебувають у стані підвищеної готовності від 2014 року.
Про це заявила офіційна представниця Північноатлантичного альянсу Фарах Дахлалла, повідомляє на сайті CNN.
"Від 2014 року НАТО зазнала найзначнішої трансформації у нашій колективній обороні за покоління", - наголосила Фарах Дахлалла.
Організація дотримується плану оборони і трансформує свою діяльність.
"Ми впровадили наймасштабніші плани оборони з часів холодної війни, і нині понад 500 тис військовослужбовців перебувають у стані підвищеної готовності", - наголосила вона.
Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда повідомив, що наблизить війну Росії з НАТО. Якщо Захід дозволить Україні програти війну, яку розпочала РФ, то це значно наблизить можливість війни Росії з Альянсом. Світ має спільно протистояти кремлівській агресії.
Читайте також:
- Джонсон назвав політика, який допоможе закінчити війну в Україні
- Трамп розповів про розмову із Зеленським і пообіцяв припинити війну
- Як може закінчитися війна в Україні: пояснення Зеленського