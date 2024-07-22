НАТО тримає у бойовій готовності рекордну кількість військових

Понад 500 тис військовослужбовців НАТО перебувають у стані підвищеної готовності від 2014 року.

Про це заявила офіційна представниця Північноатлантичного альянсу Фарах Дахлалла, повідомляє на сайті CNN.

"Від 2014 року НАТО зазнала найзначнішої трансформації у нашій колективній обороні за покоління", - наголосила Фарах Дахлалла.

Організація дотримується плану оборони і трансформує свою діяльність.

"Ми впровадили наймасштабніші плани оборони з часів холодної війни, і нині понад 500 тис військовослужбовців перебувають у стані підвищеної готовності", - наголосила вона.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда повідомив, що наблизить війну Росії з НАТО. Якщо Захід дозволить Україні програти війну, яку розпочала РФ, то це значно наблизить можливість війни Росії з Альянсом. Світ має спільно протистояти кремлівській агресії.

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