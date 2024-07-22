Курс валют в Україні: чи буде долар по 42 гривні вже днями і до чого тут податки

Схоже, що липнева спека підганяє вгору не лише стовпчики термометрів, а й курс долара: він все більше наближається до 42 гривень. Щодо впливу спеки на курс, це, зрозуміло, жарт, а от які насправді причини того, що долар дорожчає у традиційний "мертвий" сезон, які прогнози фінансових аналітиків, що буде з курсом поточного тижня, що вигідніше: євро, долар, чи є інші варіанти, читайте в щотижневому аналітичному проєкті сайту ТСН.ua.

Ви дізнаєтеся:

що відбувається на готівковому ринку валюти;

чого очікувати від курсу поточного тижня (22-28 липня);

продавати чи купувати готівкову валюту.

Наші експерти: член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко та фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

Що відбувається на ринку валют

Стійкий висхідний тренд курсу готівкового долара триває третій тиждень. За цей час долар подорожчав майже на гривню або на 2,5% і майже дійшов до 42 грн/долар у продажу і перевищив 41 грн/долар у купівлі. За інформацією спеціалізованих сайтів finance.ua та minfin.com.ua, за минулий тиждень зростання курсу склало 70 коп. у продажу (до 41,93 грн/долар) і 90 коп. у купівлі (до 40,68 грн/долар) станом на неділю, 21 липня.

Найнижча ціна продажу долара була 41,75 грн/долар (+55 коп. за тиждень), найвища – 42,20 грн/долар (+65 коп.). Максимальний курс купівлі становив 41,72 (+67 коп. за тиждень).

Готівковий євро весь тиждень дорожчав як у продажу, так і в купівлі, у підсумку його середній курс підвищився майже на гривню, до 45,85 і 45,07 грн/євро. Особливо помітними були темпи зростання курсу купівлі: на початку тижня було трохи вище за 44 гривні, наприкінці – вже понад 45 грн/євро. На неділю, 21 липня, встановились курси 45,86 і 45,13 грн/євро відповідно.

На нелегальному ринку, за даними сервісу "міняйло" (miniaylo) сайту finance.ua, де публікуються заявки на купівлю-продаж готівкової валюти між фізособами, долар весь тиждень дорожчав у продажу, але не перевищив позначку у 42 грн/долар. На неділю, 21 липня, було 41,90 грн/долар, це нижче на 3 коп., ніж перед вихідними.

Курс купівлі спершу обвалився нижче 41 грн/долар, однак швидко надолужив прогаяне. На 21 липня він уже був 41,80 грн/долар, це на 56 коп. більше, ніж на початку тижня.

Середній курс євро у нелегалів невпинно зростав як у купівлі, так і в продажу і зупинився в коридорі між 45 і 46 грн/євро. Курс продажу на 21 липня встановився 45,85 грн/євро (+88 коп. за тиждень), курс купівлі 45,62 грн/євро (+82 коп. за тиждень).

Значне зближення спреду, тобто різниці між курсами купівлі і продажу, для курсів обох валют вказувало на те, що міняйли очікують подальшого їх подорожчання і тому купують і долари і євро досить дорого, сподіваючись невдовзі заробити на перепродажу.

Нацбанк минулого тижня продовжив девальвацію гривні. Офіційний курс долара за 15-21 липня збільшився на 38 коп., до 41,42 грн/долар, це значніше, ніж за тиждень до того (було на 34 коп.) офіційний курс євро – на 57 коп., до 45,25 грн/євро.

На понеділок, 22 липня, регулятор встановив курс долара 41,49 грн/долар, очевидно, що це стало новим рекордним із знаком мінус показником. А от євро, навпаки, здешевшав на 6 коп., до 45,19 грн за одиницю.

Співвідношення долар/євро не змінилось і становить 1,09 долара за євро.

"Девальвація гривні, яка триває третій тиждень поспіль, відбувається під чітким контролем Нацбанку, – констатував Андрій Шевчишин. – Додатковим чинником подорожчання долара стало те, що експортери зменшили пропозицію валюти на міжбанківському ринку, діючи за принципом "навіщо продавати сьогодні, якщо завтра буде дорожче". А регулятор не поспішав задовольняти попит на валюту за рахунок резервів. Саме це все призвело до подальшого подорожчання долара".

Чого очікувати від курсу валют поточного тижня

Прогнози експертів цього разу помітно відрізняються: від песимістичного до більш поміркованого, однак, на їхню думку, девальвація гривні триватиме.

Олександр Охріменко припускає, українська влада зважилась нарешті на стрімку девальвацію гривні. І невелике зростання курсу долара у липні – лише початок значно масштабнішого збільшення вже невдовзі.

"Влада взяла курс на девальвацію гривні, та це лише одна із складових подальшого закручування гайок, – вважає експерт. – Додатково у цьому році потрібно отримати "на війну" близько 500 млрд грн. Тому заплановано підвищення податків, зокрема військового збору від 1,5% до 5%, акцизів на пальне, спиртне, навіть на солодкі напої, збори на купівлю автомобілів тощо. Очікувана і емісія гривні. Якщо раніше була політика на утримання інфляції у межах 10%, то з другого півріччя ситуація, як бачимо, докорінно змінюється. Нацбанк більше не стримуватиме подорожчання долара, роблячи значні продажі на міжбанківському ринку. На поточному тижні побачимо подальше зростання курсу, цілком імовірно, вище 42 грн/долар".

Олег Пендзин послався на позицію Нацбанку щодо подальшої монетарної політики, викладену у щомісячному макроекономічному та монетарному огляді НБУ на липень поточного року.

"Регулятор визнає, що від квітня обсяги міжнародної фінансової допомоги очікувано знизилися, одночасно збільшився відплив капіталу з державного і приватного сектора через скорочення заборгованості за кредитами перед нерезидентами, також зріс попит з боку населення на готівкову валюту, – говорить Олег Пендзин. – У підсумку золотовалютні резерви зменшились, однак залишаються достатніми, це 39 млрд доларів. Враховуючи надходження макрофінансової допомоги від ЄС та траншу від МВФ, резерви наразі відновляться до майже 40 млрд доларів. Інтервенції НБУ і надалі залишаються основним балансуючим механізмом на валютному ринку. Тобто, на мою думку, висновок із цього такий: на поточному тижні курс долара має зупинитись на нинішньому рівні".

Андрій Шевчишин також згоден, що наступає момент чергової рівноваги курсу. І головне, що спонукає Нацбанк до такого кроку – можлива збитковість банківських депозитів у гривні.

"Якщо не втримати курс – може початися масовий відтік депозитів населення з банківської системи, і зупинка цього процесу обійдеться дорого для золотовалютних резервів", – вважає Андрій Шевчишин.

Продавати чи купувати валюту

Всі експерти вважають, що інвестування у гривню за умови її девальвації стає все менш вигідним. Однак і купівля валюти під матрац – не завжди найкращий варіант.

"Якщо дорожчатиме все, а не тільки долари, то кожний має для себе вирішити – купувати валюту у запас чи витратити гривню на більш важливі на даний момент речі", – уточнив Олександр Охріменко.

Олег Пендзин дещо змінив свій прогноз щодо інвестицій у гривню чи у валюту.

"Уже наявні гривневі депозити достроково забирати не потрібно, аби не втратити відсотки. А от нові вклади поки відкривати не варто", – говорить експерт.

Андрій Шевчишин пропонує диверсифікувати інвестиції, тобто вкласти їх у декілька джерел отримання можливого прибутку. Мова йде не про вже наявні заощадження, а про нові, ті, які планується робити на даний момент.

"Наразі маємо момент рівноваги прибутковості джерел доходу, тому ця стратегія дозволить у майбутньому мінімізувати ризики. Якщо один актив падає в ціні, інший може вирости, тим самим зменшивши втрати. Коли маєте більше валюти, ніж гривні, несіть гривню в банк, відкривайте депозити. Якщо маєте більше гривні – купуйте зараз валюту", – пояснив Шевчишин.

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