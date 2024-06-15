Снаряди для України: Чехія повідомила про передавання перших партій боєприпасів

Перші партії артилерійських боєприпасів для ЗСУ, які закупили в межах ініціативи Чехії, вже прибувають до України "цими днями"

Про це заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський в інтерв'ю "Радіо Свобода".

За його словами, до кінця цього року Прага зможе закупити та безперервно передавати значну кількість снарядів.

"Ми маємо 20 країн, які зобов'язалися брати участь в ініціативі. П'ять з них вже надіслали гроші, і зараз ми можемо укладати угоди та закуповувати боєприпаси з різних країн, а потім відправляти їх до України, щоб вона могла по праву захищатися від російської агресії", - наголосив чеський дипломат.

Зазначається, що вже виділили кошти Німеччина, Нідерланди, Данія, Португалія та Канада. Профінансовані ними угоди зараз у процесі виконання, каже Ліпавський. Також очільник МЗС висловив переконання, що буде укладено ще більше таких угод.

"Нам потрібно перейти від обіцянок і співчуття до угоди, яку підпишуть і профінансують, що сьогодні є певним викликом… Ми знаємо, що Україна потребує багато боєприпасів великого калібру, і у нас є велика можливість", - заявив чеський міністр закордонних справ.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала раніше заявляв, що партнери нададуть кошти для купівлі 500 тисяч боєприпасів. До ініціативи Праги долучилися майже 20 країн.

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