Снаряди для України: партнери нададуть кошти для купівлі 500 тисяч боєприпасів

Майже 20 країн, які приєдналися до ініціативи Чехії щодо закупівлі артилерійських снарядів для ЗСУ, пообіцяли надати кошти для придбання 500 тисяч боєприпасів.

Про це заявив прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала, виступаючи в аналітичному центрі Hudson Institute у Вашингтоні, повідомляє "Радіо Свобода".

"Я радий, що на даний момент близько 20 країн вже приєдналися до нашої ініціативи - від Канади, Німеччини, від Нідерландів до Польщі... Завдяки їм ми можемо забезпечити близько 500 тисяч артилерійських боєприпасів. Ми віримо, що згодом буде більше постачань", - наголосив політик.

За його словами, немає жодних причин, чому 20 країн-донорів протягом наступних 12 місяців не зможуть допомогти надати ще мільйон снарядів. Адже чеська ініціатива - не разовий проєкт. Його мета створити довгострокову систему постачання боєприпасів для важкого озброєння, каже Фіала.

Така ініціатива задовольнить потреби України в боєприпасах та безпосередньо допоможе змінити ситуацію на передовій.

Прем’єр-міністр Чехії заявляє, що багато європейських країн занадто довго сприймали свою безпеку як належне, але це призвело до дуже низьких витрат на оборону. Зараз ситуація зовсім інша. Адже Європа отримали "тривожний дзвінок", коли Росія почала повномасштабне вторгнення до України.

"Більшість країн Заходу хочуть платити. Європа тепер знає, що не може використовувати лише м’яку силу. Вона зрозуміла, що жорстку силу необхідно використовувати не лише для глобального балансу, але й для зовнішньої безпеки", - сказав прем'єр Чехії.

До слова, Фіала не навів подробиць щодо суми коштів, заявлених для придбання артилерійських снарядів. Втім, чеський уповноважений із питань відновлення України Томаш Копечний каже, що йдеться приблизно про три мільярди доларів.

Нагадаємо, президент Чехії Петр Павел заявляв, що ініціатива щодо закупівлі боєприпасів для України набрала обертів. Наразі триває робота над пошуком грошей і партнерів для закупівлі артснарядів за межами Європи.

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