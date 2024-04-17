Снаряды для Украины: партнеры предоставят средства для покупки 500 тысяч боеприпасов

Около 20 стран, присоединившихся к инициативе Чехии по закупке артиллерийских снарядов для ВСУ, пообещали предоставить средства для приобретения 500 тысяч боеприпасов.

Об этом заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала, выступая в аналитическом центре Hudson Institute в Вашингтоне, сообщает Радио Свобода.

"Я рад, что сейчас около 20 стран уже присоединились к нашей инициативе — от Канады, Германии, от Нидерландов до Польши... Благодаря им мы можем обеспечить около 500 тысяч артиллерийских боеприпасов. Мы верим, что впоследствии будет больше поставок", – подчеркнул политик.

По его словам, нет никаких причин, почему 20 стран-доноров в течение следующих 12 месяцев не смогут помочь предоставить еще миллион снарядов. Ведь чешская инициатива – не разовый проект. Его цель – создать долгосрочную систему поставок боеприпасов для тяжелого вооружения, говорит Фиала.

Такая инициатива удовлетворит потребности Украины в боеприпасах и поможет изменить ситуацию на передовой.

Премьер-министр Чехии заявляет, что многие европейские страны слишком долго воспринимали свою безопасность как должное, но это привело к очень низким затратам на оборону. Сейчас ситуация совсем другая. Ведь Европа получила "тревожный звонок", когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.

"Большинство стран Запада хотят платить. Европа теперь знает, что не может использовать только мягкую силу. Она поняла, что жесткую силу необходимо использовать не только для глобального баланса, но и для внешней безопасности", – сказал премьер Чехии.

К слову, Фиала не привел подробности суммы средств, заявленных для приобретения артиллерийских снарядов. Впрочем, чешский уполномоченный по вопросам восстановления Украины Томаш Копечный говорит, что речь идет примерно о трех миллиардах долларов.

Напомним, президент Чехии Петр Павел заявлял, что инициатива по закупке боеприпасов для Украины набрала обороты. В настоящее время идет работа над поиском денег и партнеров для закупки артснарядов за пределами Европы.

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