Российские "миротворцы" начали выходить из Карабаха — СМИ

Медиа Азербайджана сообщили о начале вывода так называемых российских "миротворцев" с территории непризнанной республики Нагорный Карабах, которая перешла под контроль Баку.

Об этом, в частности сообщили издания APA и Musavat.

Musavat пишет, что начат процесс окончательного выхода российского контингента с территории Азербайджана.

По данным СМИ, первый состав и военная техника "миротворческого контингента" покинули территорию храма Худаванг в Кяльбаджарском районе.

Контингент россиян вышел оттуда всего несколько дней назад, и туда зашла полиция Азербайджана.

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"Тем самым начался процесс вывода российского "миротворческого" контингента с территории Азербайджана", – пишет APA.

APA также добавило, что продолжается вывод россиян из базы в Ходжале.

"Ожидается, что исторический и большой процесс завершится через несколько дней. Этим Азербайджан восстанавливает полный суверенный контроль над Карабахом и всеми его землями", – пишет Musavat.

"Миротворческий" контингент России находился в Карабахе по итогам трехстороннего заявления, подписанного 10 ноября 2020 года между лидерами Азербайджана, России и Армении.

После военной операции Баку, начатой 19 сентября 2023 года, Азербайджан фактически вернул под свой контроль Нагорный Карабах. Подробности читайте в материале ТСН.ua.

Напомним, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности передать четыре села под контроль Азербайджана в приграничном районе Тавуша, чтобы "не допустить войны".

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