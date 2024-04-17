Російські "миротворці" почали виходити із Карабаху – ЗМІ

Медіа Азербайджану повідомили про початок виведення так званих російських "миротворців" з території невизнаної республіки Нагірний Карабах, яка перейшла під контроль Баку.

Про це, зокрема повідомили видання APA і Musavat.

Musavat пише, що розпочато процес остаточного виходу російського контингенту з території Азербайджану.

За даними ЗМІ, перший склад і військова техніка "миротворчого контингенту" покинули територію храму Худаванг у Кяльбаджарському районі.

Контингент росіян вийшов звідти всього кілька днів тому і туди зайшла поліція Азербайджану.

Також читайте Загострення в Карабаху: чому воюють Азербайджан і Вірменія та яка історія конфлікту

"Тим самим почався процес виведення російського "миротворчого" контингенту з території Азербайджану", – пише APA.

APA також додало, що триває виведення росіян з бази в Ходжали.

"Очікується, що історичний і великий процес завершиться за кілька днів. Цим Азербайджан відновлює повний суверенний контроль над Карабахом і всіма його землями", – пише Musavat.

"Миротворчий" контингент Росії перебував у Карабасі за підсумками тристоронньої заяви, підписаної 10 листопада 2020 року між лідерами Азербайджану, Росії та Вірменії.

Після військової операції Баку, розпочатої 19 вересня 2023 року, Азербайджан фактично повернув під свій контроль Нагірний Карабах. Подробиці читайте у матеріалі ТСН.ua.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив про готовність передати чотири села під контроль Азербайджану у прикордонному районі Тавуша, щоб "не допустити війни".

Читайте також: