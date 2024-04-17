У Румунії над військовим аеродромом помітили невідомі дрони – подробиці

У Румунії військовослужбовці 57-ї авіабази імені Михайла Когелнічана помітили декілька невідомих дронів над аеродромом у ніч проти 16 квітня.

Про це повідомляє румунська служба "Радіо Свобода" з посиланням на заяву ВПС Румунії.

Як заявив румунський генерал Костянтин Спину, дрони були "заблоковані" електронними засобами, оскільки вони ризикували перешкодити польотам військової бази.

Співробітники служби безпеки 57-ї авіабази оперативно повідомили про присутність у повітрі в районі міжнародного аеропорту "Михайло Когелнічана" дронів.

Дрони, за якими спостерігали за допомогою електронних, оптичних та візуальних засобів, були невеликі за розміром, швидше за все, комерційного типу і летіли на низьких швидкостях і на малих висотах.

"Згідно з регламентом, було вжито всіх заходів для забезпечення безпеки в повітряному просторі, про ситуацію, що склалася, оперативно поінформовані органи цивільного повітряного руху. Також неодноразово застосовувалися засоби РЕБ, радіолокаційний і візуальний контакт з двома останніми системами було втрачено близько 00:30", - йдеться у повідомленні пресслужби ВПС Румунії.

Командування 57-ї авіабази Михайлу Когелничану повідомило військову прокуратуру про застосування заходів, передбачених законом у подібних ситуаціях. Також на рівні військової частини було призначено комісію з розслідування події на чолі з начальником штабу 57-ї авіабази.

Нагадаємо, у Румунії будують найбільшу базу НАТО в Європі.

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