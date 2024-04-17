Данія виділила Україні новий пакет військової допомоги: на що підуть гроші

Данія оголосила про виділення для України нового пакета військової допомоги у майже 300 млн євро. Зокрема, гроші будуть скеровані на закупівлю боєприпасів, безпілотників і виробництво ракетних компонентів.

Про це повідомили в Міноборони Данії.

Рішення уряду Данії передбачає виділення 200 млн крон на інвестиції в оборонну промисловість України. Також виділені гроші підуть на створення суттєвого морського потенціалу, безпілотників і виробництво ракетних компонентів.

Загалом Данія у новому пакеті підтримки виділила близько 2,2 млрд крон (295 млн євро).

"Інвестиції в українську оборонну промисловість для закупівлі та передавання зброї та боєприпасів, безпілотників та виробництва ракетних компонентів у співпраці з Нідерландами та Чехією, а також значна морська допомога. Це основні елементи 17 пакету допомоги, щодо якого уряд сьогодні провів консультації з данським комітетом з питань зовнішньої політики", – йдеться в заяві Міноборони країни.

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Очільник відомства Троельс Лунд Пульсен заявив, що пакет допомоги спрямований на розширення оборонно-промислового співробітництва з Україною, що ґрунтується на дедалі більшій потребі у зміцненні та нарощуванні виробництва артилерійських снарядів, ракет і безпілотників.

Міністр додав, що в березні відвідав декілька українських оборонних підприємств у Києві, і стало зрозуміло, що існує великий потенціал для майбутньої співпраці.

Як і попередні пакети допомоги, цей передбачає укладання низки різних угод з членами НАТО щодо закупівель та щодо пожертв з боку оборонних підприємств країн-членів Альянсу. Частину обладнання постачатимуть данські компанії.

До слова, нещодавно Нідерланди виділили ще мільярд євро на військову допомогу Україні та 400 млн євро на відновлення. Президент Володимир Зеленським назвав це "взірцевим прикладом підтримки".

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