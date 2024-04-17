У Німеччині знайшли понад 150 українських дітей, викрадених Росією

Київ розраховує на допомогу партнерів у притягненні російських воєнних злочинців до відповідальності.

Поліцейським вдалося знайти на території Німеччині 161 українську дитину, викрадену Росією.

Про це сказав Голова Національної поліції України Іван Вигівський під час зустрічі в Берліні з президентом Федерального відомства кримінальної поліції Німеччини Гольгером Мюнхом.

"Завдяки нашій співпраці з правоохоронними органами ФРН за напрямом документування воєнних злочинів Російської Федерації, а саме депортації та примусового переміщення українських дітей, встановлено місцезнаходження в Німеччині 161 української дитини, які розшукувались як примусово переміщені на тимчасово окуповані території або депортовані до РФ та Білорусі", - розповів Вигівський.

Він додав, що Київ розраховує на допомогу партнерів у притягненні російських воєнних злочинців до відповідальності як в українських судах, так і в судах інших країн, а військово-політичне керівництво - у Міжнародному кримінальному суді та Спеціальних трибуналах.

"Ми зацікавлені у спільних діях з нашими німецькими партнерами як на двосторонній основі, так і під егідою Європолу", - підкреслив Голова Нацполіції.

За його словами, країни обговорили підтримку з боку європейських партнерів у питанні внесення до Шенгенської інформаційної системи (SIS) відомостей щодо російських воєнних злочинців.

Нагадаємо, генпрокурор розповів, скільки цивільних українців загинуло внаслідок воєнних злочинів РФ.

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