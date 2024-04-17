В Одесі пролунав вибух (фото)

У середу, 17 квітня, в Одесі пролунав вибух. В області оголошено повітряну тривогу через загрозу балістки.

Про це повідомили місцеві Telegram-канали та моніторингові чати.

"В Одесі пролунав вибух, повідомили наші кореспонденти", - йдеться у повідомленні "Суспільного".

Про те, що у місті було гучно, також інформували ресурси "Думская" та "Одесса INFO". Місцева влада вибухи не коментувала. Втім, мерія та ОВА просили мешканців міста перебувати в укриттях до відбою тривоги.

Після вибухів у небо піднявся стовп диму. Фото: "Одесса INFO".

До слова, сирени в Одеській області лунають від 09:29. Наразі повітряна тривога триває у південних, центральних та східних областях України. У Командуванні Повітряних сил ЗСУ попереджали про застосування балістичного озброєння.

Як повідомлялося, під час повітряної тривоги у Чернігові сталися вибухи. Російська окупаційна армія завдала ударів по місту. Є жертви.

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