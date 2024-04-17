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Рецепт сирного печива з горіхами

Час приготування
1 год. 40 хв.
Харчова цінність на 100 г
307 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
465
Час на прочитання
1 хв
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Рецепт сирного печива з горіхами

Рецепт сирного печива з горіхами / Фото: Credits

Для хрумкого розсипчастого печива обов'язково використовуйте продукти кімнатної температури. Таке тісто можна приготувати заздалегідь, заморозити і випікати у зручний для вас час.

Інгредієнти

борошно
320 г
сир
200 г
цукор
2 ст. л.
масло вершкове
200 г
розпушувач
1 ч. л.
цукор ванільний
1 ч. л.
сіль
яйце
для змащування печива
волоські горіхи
150 г
цукор
100 г
  1. В мисці з'єднайте м'яке вершкове масло, сир, цукор, сіль, ванільний цукор і добре розітріть вилкою. Додайте просіяне борошно з розпушувачем. Замісіть м'яке тісто, помістіть його до пакета і покладіть до холодильника на 40 хвилин.
  2. Подрібніть горіхи на мілку крихту, змішайте з цукром.
  3. Дістаньте тісто з холодильника. Робочу поверхню злегка присипте борошном і розкачайте з тіста великий тонкий пласт. Зверху посипте горіхами з цукром і загорніть у рулет. Наріжте ножем на рулетики 3-4 сантиметри. Змастіть яйцем. Викладіть на деко, застелене пергаментом.
  4. Випікайте в заздалегідь розігрітій до 180 градусів духовці 30-35 хвилин.

Поради:

  • Використовуйте сир жирністю 5-9%.

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