Рецепт сирного печива з горіхами

Для хрумкого розсипчастого печива обов'язково використовуйте продукти кімнатної температури. Таке тісто можна приготувати заздалегідь, заморозити і випікати у зручний для вас час.
Інгредієнти
- борошно
- 320 г
- сир
- 200 г
- цукор
- 2 ст. л.
- масло вершкове
- 200 г
- розпушувач
- 1 ч. л.
- цукор ванільний
- 1 ч. л.
- сіль
- яйце
- для змащування печива
- волоські горіхи
- 150 г
- цукор
- 100 г
- В мисці з'єднайте м'яке вершкове масло, сир, цукор, сіль, ванільний цукор і добре розітріть вилкою. Додайте просіяне борошно з розпушувачем. Замісіть м'яке тісто, помістіть його до пакета і покладіть до холодильника на 40 хвилин.
- Подрібніть горіхи на мілку крихту, змішайте з цукром.
- Дістаньте тісто з холодильника. Робочу поверхню злегка присипте борошном і розкачайте з тіста великий тонкий пласт. Зверху посипте горіхами з цукром і загорніть у рулет. Наріжте ножем на рулетики 3-4 сантиметри. Змастіть яйцем. Викладіть на деко, застелене пергаментом.
- Випікайте в заздалегідь розігрітій до 180 градусів духовці 30-35 хвилин.
Поради:
- Використовуйте сир жирністю 5-9%.
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