У Росії підлітків хочуть відправляти на роботу на оборонні заводи

Влада Республіки Татарстан планує залучати підлітків від 14 років до роботи, зокрема на підприємствах оборонного комплексу.

Про це пише російське видання "Коммерсант".

У Татарстані розробили нову програму сприяння "зайнятості молоді", яка спростить працевлаштування підлітків віком від 14 до 18 років, зокрема на оборонних підприємствах.

У програмі йдеться, що молодь є "найдинамічнішою частиною трудових ресурсів". Також влада регіону говорить про "відносно високий, за експертними оцінками, рівень залученості молоді у віці від 15 до 24 років у відносини у сфері праці без належного оформлення".

Як зазначають журналісти, згаданий документ покликаний спростити працевлаштування підлітків 14-18 років, а також сприяти зайнятості дітей із сімей, які перебувають у "соціально небезпечному становищі".

Повідомляється, що програма, розроблена Кабміном Татарстану, зараз проходить антикорупційну експертизу.

За словами журналістів, це вже не вперше, коли у Татарстані пропонують залучати неповнолітніх до праці. Держрада Республіки 2023 року підготувала проєкт поправок до Трудового кодексу, що дозволяє підліткам від 16 років працювати на шкідливих і небезпечних виробництвах.

Нагадаємо, російські пропагандисти виступили з черговим абсурдом про Україну і заявили про "теорію расової переваги".

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