В России подростков хотят отправлять на работу на оборонные заводы

Власти Республики Татарстан планируют привлекать подростков от 14 лет к работе, в том числе на предприятиях оборонного комплекса.

Об этом пишет российское издание "Коммерсант".

В Татарстане была разработана новая программа содействия "занятости молодежи", которая упростит трудоустройство подростков в возрасте от 14 до 18 лет, в том числе на оборонных предприятиях.

В программе говорится, что молодежь является "самой динамичной частью трудовых ресурсов". Также власти региона говорят об "относительно высоком, по экспертным оценкам, уровне вовлеченности молодежи в возрасте от 15 до 24 лет в отношения в сфере труда без надлежащего оформления".

Как отмечают журналисты, данный документ призван упростить трудоустройство подростков 14-18 лет, а также способствовать занятости детей из семей, находящихся в "социально опасном положении".

Сообщается, что программа, разработанная Кабмином Татарстана, сейчас проходит антикоррупционную экспертизу.

По словам журналистов, это уже не в первый раз, когда в Татарстане предлагают привлекать несовершеннолетних к работе. Госсовет Республики в 2023 году подготовил проект поправок к Трудовому кодексу, позволяющий подросткам от 16 лет работать на вредных и опасных производствах.

Напомним, российские пропагандисты выступили с очередным абсурдом об Украине и заявили о "теории расового превосходства".

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