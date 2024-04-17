В Одессе раздался взрыв (фото)

В среду, 17 апреля, в Одессе раздался взрыв. В области объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистки.

Об этом сообщили местные Telegram-каналы и мониторинговые чаты.

"В Одессе раздался взрыв, сообщили наши корреспонденты", — говорится в сообщении "Суспільного".

О том, что в городе было громко, также информировали ресурсы Думская и Одесса INFO. Местные власти взрывы не комментировали. Впрочем, мэрия и ОВА просили жителей города находиться в укрытиях от тревоги.

После взрывов в небо поднялся столб дыма. Фото: "Одесса INFO".

К слову, сирены в Одесской области раздаются с 09:29. В настоящее время воздушная тревога продолжается в южных, центральных и восточных областях Украины. В Командовании Воздушных сил ВСУ предупреждали о применении баллистического вооружения.

Как сообщалось, во время воздушной тревоги в Чернигове произошли взрывы. Российская оккупационная армия нанесла удары по городу. Есть жертвы.

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