Єврокомісія схвалила план Ukraine Facility на 50 млрд євро

Фіндопомога надаватиметься за умови, якщо Україна продовжуватиме підтримувати та впроваджувати ефективні демократичні механізми.

Європейська комісія 15 квітня ухвалила пропозицію щодо імплементаційного рішення Ради ЄС, яке позитивно оцінює план Ukraine Facility, комплексну стратегію реформ та інвестицій до України на наступні чотири роки, що передбачає виділення Києву 50 млрд євро.

Про це повідомили на сайті Єврокомісії.

Там зазначили, що фінансування в межах Фонду допоможе Україні підтримувати роботу адміністрації, виплачувати зарплати та пенсії, надавати основні державні послуги, а також підтримувати відновлення та реконструкцію, поки вона продовжує захищати себе від російської агресії.

"Українська стратегія реформ та інвестицій пропонує міцну основу для відновлення більш сучасної та успішної України на її шляху до ЄС… Сьогоднішньою пропозицією ми ще раз демонструємо, що Європа буде з Україною стільки, скільки буде потрібно, і що ми готові надати необхідну фінансову підтримку", – сказала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Нагадаємо, через затримку військової допомоги від США в Україні під час російської ракетної атаки 14 квітня загинули цивільні люди, про що написали напередодні західні ЗМІ.

Читайте також: