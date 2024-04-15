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Еврокомиссия одобрила план Ukraine Facility на 50 млрд евро

Еврокомиссия одобрила план Ukraine Facility на 50 млрд евро

Европейская комиссия 15 апреля приняла предложение по имплементационному решению Совета ЕС / Фото: Associated Press

Финпомощь будет предоставляться при условии, что Украина будет продолжать поддерживать и внедрять эффективные демократические механизмы.

Европейская комиссия 15 апреля приняла предложение по имплементационному решению Совета ЕС, которое положительно оценивает план Ukraine Facility, комплексную стратегию реформ и инвестиций в Украину на следующие четыре года, предусматривающую выделение Киеву 50 млрд евро.

Об этом сообщили на сайте Еврокомиссии.

Там отметили, что финансирование внутри Фонда поможет Украине поддерживать работу администрации, выплачивать зарплаты и пенсии, предоставлять основные государственные услуги, а также поддерживать восстановление и реконструкцию, пока она продолжает защищать себя от российской агрессии.

"Украинская стратегия реформ и инвестиций предлагает прочную основу для восстановления более современной и преуспевающей Украины на ее пути в ЕС... Сегодняшним предложением мы еще раз демонстрируем, что Европа будет с Украиной столько, сколько потребуется, и что мы готовы предоставить необходимую финансовую поддержку", – сказала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

Напомним, из-за задержки военной помощи от США в Украине во время российской ракетной атаки 14 апреля погибли гражданские люди, о чем написали накануне западные СМИ.

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