РФ наиболее ожесточенно атакует на трех направлениях – главное от Генштаба

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

Всего в течение суток, 15 апреля, на фронте зафиксировано 87 боевых столкновений.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ.

Всего враг нанес 15 ракетных и 18 авиационных ударов, совершил 29 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

В результате российских атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома, а также другие объекты инфраструктуры.

Угроза с севера

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

На Сиверском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

Россияне нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Угроиды, Воздвиженское Сумской области; Лукьянцы и Волоховка в Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 15 населенных пунктов.

Ситуация на отдельных направлениях

На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 20 населенных пунктов, в том числе Синьковка, Петропавловка, Кисловка, Песчаное Харьковской области.

На Лиманском направлении отбиты 4 атаки в районе населенного пункта Терны Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более десяти населенных пунктов.

На Бахмутском направлении отражены 27 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменное, Спорное, Новый, Ивановское, Клещиевка, Андреевка Донецкой области, где враг пытался улучшить тактическое положение. Противник нанес авиационный удар в районе Нью-Йорка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказалось более 10 населенных пунктов, в том числе Григоровка, Калиновка, Часов Яр Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 12 атак в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Бердичи, Семеновка, Уманское и Первомайское Донецкой области, где враг при поддержке авиации пытался вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Новобахмутовка, Семеновка, Нетайлово Донецкой области.

Новобахмутовка, Семеновка, Нетайлово на карте / Фото: Deepstatemap

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Новомихайловка, Победа, Водяное и Урожайное Донецкой области. Там враг при поддержке авиации 26 раз пытался прорвать оборону наших войск. Под артиллерийским и минометным огнем окупантов оказались более 10 населенных пунктов, среди них Парасковеевка, Константиновка, Угледар Донецкой области.

На Ореховском направлении враг 5 раз атаковал позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области; севернее Приютного и юго-западнее Белогорья Запорожской области.

Нанес авиационный удар в районе Роботино Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов.

Ситуация на левом берегу Днепра

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения вытеснить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток совершил 4 безуспешные атаки на позиции наших войск в районе населенного пункта Крынки Херсонской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов.

Ответные удары

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 2 районам сосредоточения личного состава и 1 пункту управления противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 артиллерийскому средству, 3 районам сосредоточения личного состава, 4 пунктам управления БПЛА противника.

Ранее секретарь СНБО Александр Литвиненко ответил, может ли Украина пойти на территориальные уступки РФ в обмен на мир.

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