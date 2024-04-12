Европа должна предоставить Украине дополнительные 50 млрд евро из-за задержки помощи от США — Макрон

Странам Европы, вероятно, нужно будет предоставить Украине 50 млрд. евро помощи.

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Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон во время открытия порохового завода во французском Бержераке.

Он отметил, что эти деньги украинцам нужно предоставить из-за задержки помощи со стороны Соединенных Штатов.

"Если финансирования от США не будет, Европа должна будет мобилизоваться и построить новые финансовые инструменты", — сказал он.

Он отметил, что в случае задержек помощи от США Европа должна предоставить Украине дополнительные 50 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility.

"Мы не можем бросить Украину. Потому что Украина — это в 1500 км отсюда. То есть это означает, что это наша личная безопасность, это возможность для Европы быть в мире", — сказал французский лидер.

Напомним, ранее сообщалось, что Макрон возобновил работу оружейного завода времен Первой мировой войны.

Кроме того, мы ранее информировали, что Сунак и Макрон обсудили поставки боеприпасов Украине.

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