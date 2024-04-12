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Санду призвала Нидерланды передать Украине дополнительные системы ПВО

Санду призвала Нидерланды передать Украине дополнительные системы ПВО

Майя Санду призвала предоставить Украине дополнительные ПВО / Фото: Associated Press

Она напомнила, что российские захватчики разрушили крупнейшую электростанцию Киевской области.

Президент Молдовы Майя Санду призвала передать Украине дополнительные системы ПВО во время встречи с министершей обороны Нидерландов Кайсой Оллонгрен.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Она напомнила, что российские захватчики разрушили крупнейшую электростанцию Киевской области.

"В связи с тем, что крупнейшая электростанция Киевской области была разрушена российской ракетой минувшей ночью, я отметила настоятельную потребность в большем количестве систем противовоздушной обороны для Украины", — отметила Санду.

В свою очередь, Кайса Оллонгрен отметила, что война в Украине привела к повышению беспокойства, поэтому Нидерланды будут усиливать сотрудничество с Молдовой.

Напомним, ранее сообщалось, что премьер-министры Нидерландов, Дании и Чехии обсудили варианты поставок дополнительных систем ПВО Украине.

Кроме того, мы ранее информировали, что Украина может получить от Польши советские ракеты для ПВО.

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