Санду призвала Нидерланды передать Украине дополнительные системы ПВО

Она напомнила, что российские захватчики разрушили крупнейшую электростанцию Киевской области.

Президент Молдовы Майя Санду призвала передать Украине дополнительные системы ПВО во время встречи с министершей обороны Нидерландов Кайсой Оллонгрен.

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Об этом сообщает Радио Свобода.

Она напомнила, что российские захватчики разрушили крупнейшую электростанцию Киевской области.

"В связи с тем, что крупнейшая электростанция Киевской области была разрушена российской ракетой минувшей ночью, я отметила настоятельную потребность в большем количестве систем противовоздушной обороны для Украины", — отметила Санду.

В свою очередь, Кайса Оллонгрен отметила, что война в Украине привела к повышению беспокойства, поэтому Нидерланды будут усиливать сотрудничество с Молдовой.

Напомним, ранее сообщалось, что премьер-министры Нидерландов, Дании и Чехии обсудили варианты поставок дополнительных систем ПВО Украине.

Кроме того, мы ранее информировали, что Украина может получить от Польши советские ракеты для ПВО.

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