Белый дом сделал заявление о последних ракетных ударах РФ по ТЭС

Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер подчеркнула, что удары по Украине на протяжении последних суток являются еще одним ужасным напоминанием о том, что потребности в поддержке Украины являются критическими.

Очередные ракетно-воздушные удары РФ по Украине, поразившие критически важные объекты энергетической инфраструктуры, в частности, Трипольскую ТЭС в Киевской области свидетельствуют о необходимости для Конгресса США немедленно внести на рассмотрение и принять законопроект с поддержкой Украины.

Об этом заявила в Вашингтоне спикер Белого дома Карин Жан-Пьер, передает собственный корреспондент "Укринформа".

Ракетная атака россиян на электростанцию в Киевской области, а также энергообъекты в других пяти областях Украины стали очередным напоминанием о заявлениях президента Украины с призывами предоставить больше средств ПВО и перехвата, чтобы защитить людей и критическую инфраструктуру от российских ракет и вражеских дронов.

"Необходимо, чтобы спикер Палаты представителей внес на рассмотрение законопроект с дополнительным финансированием, и мы знаем, что, очевидно, получим преимущественную поддержку со стороны республиканцев и демократов. Мы должны увидеть, что законопроект, поддержанный большинством голосов в Сенате, внесен на рассмотрение ", — подчеркнула Жан-Пьер.

Напомним, секретарь комитета ВР по вопросам ТЭК, ядерной политики и ядерной безопасности Виктория Войцицкая предложила стратегию "тысячи муравейников" для возобновления поколения после ударов РФ по ТЭС. Однако без систем ПВО не обойтись. По ее мнению, в результате уничтожения российскими ракетами энергетических станций Украины нет смысла восстанавливать старые большие советские объекты.

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