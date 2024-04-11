США оказывают помощь Украине: речь идет об усилении ПВО

В четверг, 11 апреля, США подписали соглашение о предоставлении Украине $138 млн на модернизацию систем противовоздушной обороны для защиты от масштабных воздушных атак России.

Об этом сообщила посол Соединенных Штатов в Украине Бриджит Бринк.

"Сегодня мы подписали соглашение о предоставлении Украине $138 млн на модернизацию критически важной системы противовоздушной обороны", – написала она в сети Х (ранее Twitter).

По словам Бринк, финансирование было выделено, чтобы "поддерживать эффективность противовоздушной обороны Украины в рабочем состоянии во время непрерывных атак России на энергетическую инфраструктуру".

Напомним, ранее сообщалось, что Госдепартамент Соединенных Штатов одобрил продажу Украине военной продукции на 138 миллионов долларов, которая необходима для ремонта ракетных систем Hawk.

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