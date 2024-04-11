США надають допомогу Україні: йдеться про посилення ППО

В четвер, 11 квітня, США підписали угоду про надання Україні $138 млн на модернізацію систем протиповітряної оборони для захисту від масштабних повітряних атак Росії.

Про це повідомила пані посол Сполучених Штатів в Україні Бріджит Брінк.

"Сьогодні ми підписали угоду про надання Україні $138 млн на модернізацію критично важливої системи протиповітряної оборони", – написала вона в мережі Х (раніше – Twitter).

За словами Брінк, фінансування було виділено, щоб "підтримувати ефективність протиповітряної оборони України в робочому стані під час безперервних атак Росії на енергетичну інфраструктуру".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Держдепартамент Сполучених Штатів схвалив продаж Україні військової продукції на 138 мільйонів доларів, яка необхідна для ремонту ракетних систем Hawk.

Читайте також: