Які російські ракети не може збивати українська ППО — експерт Defense Express

Під час сьогоднішньої атаки не вдалося збити жодної з 6 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал".

Озвучена Повітряними силами України статистика збитих ворожих цілей свідчить, що українська ППО наразі не може збивати російські балістичні ракети.

Про це заявив військовий експерт, директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих в ефірі телеканалу "Еспресо".

За його словами, під час сьогоднішньої атаки не вдалося збити жодної з 6 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал".

"Російські агресори вже розуміють, де можна безкарно застосовувати ці дошкульні ракети. І спрямовують їх саме туди, де, за їхніми оцінками, немає Patriot або SAMP/T. Росіяни користуються зволіканням наших партнерів щодо закликів України терміново передати до 7 комплексів ЗРК Patriot, які в них припадають пилом, коли російські ракети кожного дня завдають страждань й смертей українцям", — наголосив Рябих.

Окрім того, протиповітряна оборона була безсилою проти 12 зенітних керованих ракет С-300, які, за словами експерта, ймовірно уразили енергетичну інфраструктуру в містах і поблизу лінії зіткнення — на Харківщині та Запоріжжі.

Нагадаємо, голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель заявив, що Україні для захисту від російських повітряних ударів терміново потрібно лише 7 батарей Patriot із близько 100, які мають на озброєнні західні армії.

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