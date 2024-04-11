У Німеччині викрили подружжя ісламістів, яке роками ґвалтувало дітей

Перебуваючи на території Сирії, подружжя утримувало у рабстві двох маленьких дівчаток.

У Баварії викрили подружжя – двох терористів "Ісламської держави" – які звинувачуються у ґвалтуванні маленьких дітей.

Про це пише BILD.

Пара була одруженою згідно з ісламським правом і перебувала на контрольованій ІДІЛ території в Іраку та Сирії з жовтня 2015 року до грудня 2017 року.

За інформацією німецьких правоохоронців, з кінця 2015 року вони тримали в рабстві п'ятирічну єзидську дівчинку. Від жовтня 2017 року під контролем пари перебувала ще одна дівчина-єзидка, на той момент дванадцятирічна.

Єзиди – етнорелігійна спільнота на Близькому Сході. Оскільки єзиди сповідають власну релігію, а не іслам, то зазнають геноциду з боку ІД. Ісламісти називають єзидів "дияволопоклонниками". Від 2014 року бойовики ІД вчинили геноцид проти єзидів, поневоливши кілька тисяч єзидських жінок і дівчат.

У німецькій прокуратурі з'ясували, що чоловік кілька разів ґвалтував обох дітей. А його дружина допомагала йому, готувала для цього кімнату та наносила макіяж для однієї з дівчаток.

Подружжя також піддавало дітей жорстоким тортурам за різні проступки. Так, чоловік побив старшу дівчинку мітлою, а його дружина ошпарила руку молодшої дівчини окропом. Вона також неодноразово змушувала обох дітей стояти на одній нозі по пів години кожну.

Діти також були змушені виконувати хатню роботу для пари, їм не дозволялося сповідувати свою релігію.

Коли наприкінці 2017 року терористів ІД витіснили з їхніх опорних пунктів, подружжя втекло з Сирії — раніше вони передали двох поневолених дівчаток іншим членам ІД.

Тепер федеральний генпрокурор Німеччини звинувачує подружжя ісламістів, зокрема, у злочинах проти людства.

Раніше повідомлялося, що у центрі Варшави жорстоко зґвалтували жінку та кинули оголеною на вулиці, а перехожі просто ігнорували злочин.

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