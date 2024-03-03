Популярну тревел-блогерку зґвалтували 7 чоловіків, а її супутника побили

В Індії семеро чоловіків зґвалтували популярну іспанську тревел-блогерку просто на очах її чоловіка.

Про це пишуть іспанське EFE та індійський канал NDTV.

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Близько п’яти років тому іспанська пара взялася за амбітний план подорожувати світом на мотоциклах. Вони відвідали вже 66 країн, подолавши 170 тисяч кілометрів.

Проте під подорожі Індією на подружжя напала група місцевих чоловіків.

"З нами сталося те, чого ми нікому б не побажали. Семеро чоловіків зґвалтували мене", — поділилася 28-річна жінка в соціальних мережах разом із зображеннями жахливих травм на її обличчі.

Розповідаючи про жах пережитого, її 64-річний чоловік сказав, що на них напали, коли вони спали в наметі. Нападники погрожували вбивством та зґвалтували його дружину, а самого чоловіка побили.

Індійська поліція вже встановила підозрюваних у груповому зґвалтуванні іспанської туристки. Проте було заарештовано лише трьох з них. Інших причетних до злочину обіцяють арештувати пізніше.

Американський письменник і журналіст Девід Йозеф Володзко (David Josef Volodzko) прокоментував, що "рівень сексуальної агресії в Індії протягом кількох років, був несхожим на жоден, де він коли-небудь був".

"Одного разу абсолютно незнайома жінка, британка, попросилася спати в моєму ліжку і прикинутися моєю дівчиною під час поїздки в поїзді, тому що чоловік, який проходив у коридорі, лизав її ногу, і вона почувалася невпевнено.

Я ніколи не зустрічав мандрівницю, яку б не обмацали, не нападали чи ще гірше, навіть якщо вони були в країні лише кілька днів", — додав він.

Індію називають одним з найнебезпечніших місць для жінок. В середньому протягом 2022 року там повідомляли про 90 зґвалтувань. Однак правозахисники стверджують, що фактична кількість може бути вищою через те, що багато жертв не звертаються до правоохоронців.

Раніше повідомлялося, що в Індії священник зґвалтував, вбив і кремував 9-річну дівчинку на очах у батьків.

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