В одній з країн Європи вимагають додаткову пенсію

Необхідність збільшення пенсійних виплат профспілки аргументували постійним зростанням вартості життя.
У Швейцарії вимогу профспілок виплачувати щороку додаткову 13-у пенсію підтримали майже 60% виборців.
Про це повідомляє “Радіо Свобода” з посиланням на результат референдуму, який відбувся в цій країні.
Швейцарська Федерація профспілок заявила, що результати голосування “чітко показують, що уряд, більшість парламенту і роботодавці занадто довго ігнорували пенсійну проблему”.
Необхідність збільшення пенсійних виплат профспілки аргументували постійним зростанням вартості життя. Натомість в уряді застерігають, що додаткова виплата пенсій потребуватиме понад 4 млрд мільярди швейцарських франків на рік, а це призведе до підвищення податків і може загрожувати фінансовій стабільності системи соціального забезпечення.
Середня пенсія у Швейцарії складає 2450 швейцарських франків (2780 доларів США), але цю країну вважають однією з найдорожчих для життя у світі.
Водночас голосування за підвищення пенсійного віку з 65 до 66 років не знайшло підтримки виборців.
Нагадаємо, Швейцарія платитиме українським біженцям від 1000 до 4000 доларів у разі добровільного повернення на батьківщину.
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