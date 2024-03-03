В одній з країн Європи вимагають додаткову пенсію

У Швейцарії вимогу профспілок виплачувати щороку додаткову 13-у пенсію підтримали майже 60% виборців.

Про це повідомляє “Радіо Свобода” з посиланням на результат референдуму, який відбувся в цій країні.

Швейцарська Федерація профспілок заявила, що результати голосування “чітко показують, що уряд, більшість парламенту і роботодавці занадто довго ігнорували пенсійну проблему”.

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Необхідність збільшення пенсійних виплат профспілки аргументували постійним зростанням вартості життя. Натомість в уряді застерігають, що додаткова виплата пенсій потребуватиме понад 4 млрд мільярди швейцарських франків на рік, а це призведе до підвищення податків і може загрожувати фінансовій стабільності системи соціального забезпечення.

Середня пенсія у Швейцарії складає 2450 швейцарських франків (2780 доларів США), але цю країну вважають однією з найдорожчих для життя у світі.

Водночас голосування за підвищення пенсійного віку з 65 до 66 років не знайшло підтримки виборців.

Нагадаємо, Швейцарія платитиме українським біженцям від 1000 до 4000 доларів у разі добровільного повернення на батьківщину.

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