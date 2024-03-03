Зеленський до партнерів: "Мета Путіна – знищити Україну, а потім вас"

За його інформацією, від початку лише одного цього тижня росіяни вже використали майже 400 керованих авіабомб, понад 50 "шахедів", більш як 40 ракет.

Увечері, 3 березня, президент Володимир Зеленський традиційно звернувся до українців і розповів про головні події доби.

Трагедія в Одесі та інші злочинні удари РФ

Президент розповів, що сьогодні весь день тривала рятувальна робота в Одесі, на місці влучання "шахеда" в будинок. Станом на цей час відомо про 12 загиблих, серед них пʼять дітей. Пʼятьох людей вдалося врятувати. На місці працювали ДСНС України, поліція, психологи, працівники комунальних служб.

Сьогодні ж російські окупанти вдарили по місту Курахове на Донеччині. Керована авіабомба (КАБ) влучила просто в дах одного з будинків.

"Без якоїсь іншої мети, окрім терору. Щонайменше 16 людей поранені, кожному надається необхідна допомога. І це лише два такі удари", – зазначив президент.

За його інформацією, від початку лише одного цього тижня росіяни вже використали майже 400 керованих авіабомб, понад 50 "шахедів", більш як 40 ракет.

"Потрібно реагувати на дії Росії усім лідерам, усім міжнародним організаціям. І реагувати жорстко. Не хоче Путін ніякого миру – він хоче тільки війни та смерті. Йому все одно, кого вбивати. Головна мета – знищувати. Спочатку Україну та українців. А потім вас, шановні партнери. Тому це питання виживання – і не лише України, – щоб світ реагував на російське зло й тиснув – тиснув, бив у відповідь", – зазначив Зеленський.

"Літакопад"

Глава держави повідомив, що тільки за цей тиждень Силам оборони вдалося збити сім російських військових літаків. Від початку лютого Росія втратила 15 військових літаків.

"І що більше буде наших можливостей збивати російську авіацію, що далі на нашій окупованій території ми будемо знищувати російську логістику, то більше українських життів буде врятовано. Ця війна повинна стати безнадійною саме для Росії, саме для терористів. І вони повинні максимально відчути, що є сила, яка знищує тих, хто хоче знищувати життя.

Ми здатні це забезпечити. Кожен із партнерів знає, що необхідно. Головне – політична воля, щоб усе реалізувати. Якщо цього не буде, це стане однією з найбільш ганебних сторінок історії – якщо Америка чи Європа програють іранським "шахедам" чи російським винищувачам. Не варто заохочувати російське зло ані слабкістю рішень, ані затримками в постачанні чи нерішучістю", – сказав президент.

Дефіцит артилерії

За йог словами, попри значний дефіцит артилерії українські військові стримують штурми й захищають позиції.

"Це надзвичайно складно. Це втрати. Це біль. Ми чекаємо постачання, яке життєво необхідне, чекаємо, зокрема, американського рішення. І підтримка справді потрібна", – зазначив Зеленський.

Ситуація на кордоні з Польщею

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За словами Зеленського ситуація на кордоні з Польщею "вже давно вийшла за межі і економіки, і моралі".

"Просто неможливо пояснити, як складнощі країни, що стікає кров’ю, можна використовувати у внутрішній політичній боротьбі. Втім, ми пройдемо й це", – підсумував він.

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Зеленський: Якщо ЦЬОГО не буде, це стане однією з найбільш ганебних сторінок історії!