Зеленский к партнерам: "Цель Путина – уничтожить Украину, а потом вас"

По его информации, с начала только одной этой недели россияне уже использовали почти 400 авиабомб, более 50 "шахедов", более 40 ракет.

Вечером 3 марта президент Владимир Зеленский традиционно обратился к украинцам и рассказал о главных событиях суток.

Трагедия в Одессе и другие преступные удары РФ

Президент рассказал, что сегодня весь день продолжалась спасательная работа в Одессе, на месте попадания "шахеда" в дом. По состоянию на данный момент известно о 12 погибших, среди них пять детей. Пять человек удалось спасти. На месте работали ГСЧС Украины, полиция, психологи, работники коммунальных служб.

Сегодня же российские оккупанты ударили по городу Курахово Донецкой области. КАБ попала прямо в крышу одного из домов.

"Без какой-то другой цели, кроме террора. По меньшей мере 16 человек ранены, каждому предоставляется необходимая помощь. И это всего два таких удара", – отметил президент.

По его информации, с начала только одной этой недели россияне уже использовали около 400 управляемых авиабомб, более 50 "шахедов", более 40 ракет.

"Нужно реагировать на действия России всем лидерам, всем международным организациям. И реагировать жестко. Не хочет Путин никакого мира – он хочет только войны и смерти. Ему все равно, кого убивать. Главная цель – уничтожать. Сначала Украину и украинцев. А потом вас, уважаемые партнеры. Поэтому этот вопрос выживания — и не только Украины, — чтобы мир реагировал на российское зло и давил — давил, бил в ответ", — отметил Зеленский.

"Самолетопад"

Глава государства сообщил, что только за эту неделю Силам обороны удалось сбить семь российских военных самолетов. С начала февраля Россия потеряла 15 военных самолетов.

"И чем больше будет наших возможностей сбивать российскую авиацию, чем дальше на нашей оккупированной территории мы будем уничтожать российскую логистику, тем больше украинских жизней будет спасено. Эта война должна стать безнадежной именно для России, именно для террористов. И они должны максимально почувствовать, что есть сила, уничтожающая тех, кто хочет уничтожать жизнь.

Мы в состоянии это обеспечить. Каждый из партнеров знает, что нужно. Главное – политическая воля, чтобы все реализовать. Если этого не будет, это станет одной из самых позорных страниц истории – если Америка или Европа проиграют иранским "шахедам" или российским истребителям. Не стоит поощрять российское зло ни слабостью решений, ни задержками в снабжении или нерешительностью", – сказал президент.

Дефицит артиллерии

По его словам, несмотря на значительный дефицит артиллерии, украинские военные сдерживают штурмы и защищают позиции.

"Это чрезвычайно сложно. Это потери. Это боль. Мы ждем поставок, которые жизненно необходимы, ждем, в частности, американского решения. И поддержка действительно нужна", – отметил Зеленский.

Ситуация на границе с Польшей

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По словам Зеленского, ситуация на границе с Польшей "уже давно вышла за пределы и экономики, и морали".

"Просто невозможно объяснить, как сложности истекающей кровью страны можно использовать во внутренней политической борьбе. Впрочем, мы пройдем и это", – подытожил он.

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Зеленский: Если этого не будет, это станет одной из самых позорных страниц истории!