У Польщі українці можуть отримувати пенсію: за яких умов та як оформити

У Польщі громадяни України можуть отримувати мінімальну пенсію, утім, за певних умов.

Про це пише профільне видання НаПенсії.

Зазначається, що понад 10 років тому Польща та Україна підписали угоду про соціальне забезпечення, завдяки якій громадяни України в Польщі можуть отримувати, як мінімум, мінімальну пенсію.

Умови для отримання пенсії:

ваше останнє місце роботи – у Польщі, де ви були працевлаштовані офіційно;

ви працювали за трудовим договором (umowa o pracę) або за договором довіреності (umowa zlecenie);

ви досягли пенсійного віку у Польщі, тобто вам не менше 60 років (для жінок) або 65 (для чоловіків);

у вас мінімальний трудовий стаж: 20 років для жінок та 25 - для чоловіків;

ваш загальний стаж включає суму років роботи в Польщі та в Україні (мінімальний стаж роботи в кожній з країн у цьому випадку немає).

ви постійно живете у Польщі.

Зазначається, що мінімальна пенсія у Польщі цього року становить 1445,48 злотих на місяць (близько 12 400 грн).

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Щоб оформити пенсію у Польщі, необхідно звернутися до ZUS за місцем проживання з оригіналами документів:

паспорт;

номер PESEL;

Карту побуту;

реєстраційний номер картки платника податків;

документи про трудовий стаж (трудова книжка, довідка, диплом, військовий квиток).

Також для майбутніх виплат необхідно надати реквізити рахунку у польському банку - це має бути особистий рахунок для виплат у валюті.

Таким чином ви отримуватимете пенсійні виплати. Вони надходитимуть щоквартально на рахунок у євро за офіційним курсом Нацбанку.

Нагадаємо, працевлаштовані пенсіонери, які вийшли на пенсію зі стажем у 35 років і мали виплату близько 7 тисяч гривень, можуть розраховувати на перерахунок у 1 200 гривень.

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