Не підгорить і не просяде: як спекти ідеальну паску на Великдень

Готувати паску — відповідальна справа. Тісто цієї святкової випічки дуже делікатне і вимагає уваги до деталей. Бувають і непередбачувані ситуації. Що робити, коли не сходить паска, пригорає зверху чи просідає — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Секрети пухкої паски

Найскладніша частина всього процесу — підготувати тісто для паски. Щоб воно вийшло пухким, не потрібно шкодувати часу та сил. Вимішувати тісто для паски потрібно доти, поки воно перестане відставати від рук.

Також дуже важливо добре просіяти борошно. Щоб святкова випічка була максимально пухкою і повітряною, можна додати невелику кількість рому чи коньяку, якщо рецепт це дозволяє зробити.

Що робити, якщо паска не пропеклася

Часто зовні паска вже виглядає готовою, але всередині тісто залишається сирим. Щоб уникнути проблеми, потрібно чітко дотримуватися всіх пунктів рецепту, випікати святковий десерт не менше 30 хвилин (якщо вага тіста менше 1 кг), 45 хвилин (якщо вага тіста 1 кг) чи 1 години (якщо вага тіста 1,5 кг). Можна орієнтуватися по тому, як тісто росте в духовці, якщо воно піднімається, то, відповідно, і рівномірно пропікається.

Не впевнені, що паска добре пропеклася? Її готовність можна перевірити за допомогою зубочистки. Акуратно встроміть її в випічку та вийміть. Суха зубочистка означає, що паска готова. Якщо ж ні — потрібно ще залишити її в духовці.

Паска не відстає від форми: що робити

Навіть паперові форми перед випіканням паски потрібно обов'язково змащувати всередині маслом, смальцем чи олією. Також не варто одразу після випікання виймати випічку. Зачекайте, поки вона охолоне.

Що робити, коли не сходить паска

Щоб тісто добре підійшло, потрібно, щоб всі інгредієнти і саме приміщення, де ви будете випікати святковий десерт, не були прохолодними. Оптимальною вважається температура повітря близько 25 градусів. Залишіть тісто в тихій кімнаті без протягів та зайвих шумів.

Що робити, щоб паска не впала в духовці? Ця проблема також часто трапляється, навіть тоді, коли всі пункти рецепту були ретельно виконані. Не варто відчиняти дверцята духовки до того часу, поки паска повністю не пропечеться.

Що робити, щоб паска не пригоріла зверху чи збоку

Насамперед, дуже важливо добре прогріти духовку. Не можна ставити випічку в холодну духовку, тому що вона може "впасти" в процесі випікання. А під час різкого збільшення температури боки і поверхня паски пригорає. Тому фахівці радять розігрівати хоча б до температури 150-170 градусів. Щоб святкова випічка не була сухою, поставте в духовку додатково ємність з водою.

Якщо помітили, що паска почала пригорати зверху, відразу зменшіть температуру на 20 градусів, а потім прикрийте верхівку випічки фольгою чи вологим пергаментом.

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