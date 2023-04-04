Не подгорит и не просядет: как испечь идеальную паску на Пасху

Готовить паску — ответственное дело. Тесто этой праздничной выпечки очень щепетильное и требует внимания к деталям. Бывают и непредсказуемые ситуации. Что делать, если не сходит паска, пригорает сверху или проседает — читайте в материале ТСН.ua.

Секреты воздушной паски

Самая сложная часть всего процесса – подготовить тесто для паски. Чтобы оно получилось воздушным, не нужно жалеть времени и сил. Вымешивать тесто для паски нужно до тех пор, пока оно перестанет отставать от рук.

Также очень важно хорошо просеять муку. Чтобы праздничная выпечка была максимально рыхлой и воздушной, можно добавить небольшое количество рома или коньяка, если это позволяет сделать рецепт.

Что делать, если паска не пропеклась

Часто снаружи паска уже выглядит готовой, но внутри тесто остается сырым. Чтобы избежать проблемы, нужно четко придерживаться всех пунктов рецепта, выпекать праздничный десерт не менее 30 минут (если вес теста менее 1 кг), 45 минут (если вес теста 1 кг) или 1 часа (если вес теста 1,5 кг). Можно ориентироваться по тому, как тесто растет в духовке, если оно поднимается, то соответственно и равномерно пропекается.

Не уверены, что паска хорошо пропеклась? Ее готовность можно проверить с помощью зубочистки. Аккуратно воткните ее в выпечку и извлеките. Сухая зубочистка означает, что паска готова. Если же нет, нужно еще оставить ее в духовке.

Паска не отстает от формы: что делать

Даже бумажные формы перед выпеканием паски нужно обязательно смазывать внутри маслом, смальцем или растительным маслом. Также не стоит сразу после выпечки вынимать выпечку. Подождите, пока она остынет.

Что делать, когда не сходит паска

Чтобы тесто хорошо подошло, нужно, чтобы все ингредиенты и самое помещение, где вы будете выпекать праздничный десерт, не были прохладными. Оптимальной считается температура воздуха около 25 градусов. Оставьте тесто в тихой комнате без сквозняков и лишних шумов.

Что делать, чтобы паска не упала в духовке? Эта проблема также часто случается даже тогда, когда все пункты рецепта были тщательно выполнены. Не стоит открывать дверцу духовки до тех пор, пока паска полностью не пропечется.

Что делать, чтобы паска не пригорела сверху или сбоку

В первую очередь, очень важно хорошо прогреть духовку. Нельзя ставить выпечку в холодную духовку, потому что она может "упасть" в процессе выпечки. А при резком увеличении температуры бока и поверхность паски пригорают. Потому специалисты советуют разогревать хотя бы до температуры 150-170 градусов. Чтобы праздничная выпечка была сухой, поставьте в духовку дополнительно емкость с водой.

Если заметили, что паска начала пригорать сверху, сразу убавьте температуру на 20 градусов, а затем прикройте верхушку выпечки фольгой или влажным пергаментом.

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