В одной из стран Европы требуют дополнительную пенсию

В Швейцарии требование профсоюзов выплачивать ежегодно дополнительную 13 пенсию поддержали почти 60% избирателей.

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на результат референдума, который состоялся в этой стране.

Швейцарская Федерация профсоюзов заявила, что результаты голосования "четко показывают, что правительство, большинство парламента и работодатели слишком долго игнорировали пенсионную проблему".

Необходимость увеличения пенсионных выплат профсоюзы аргументировали постоянным ростом стоимости жизни. В правительстве предостерегают, что дополнительная выплата пенсий потребует более 4 млрд миллиардов швейцарских франков в год, а это приведет к повышению налогов и может угрожать финансовой стабильности системы социального обеспечения.

Средняя пенсия в Швейцарии составляет 2450 швейцарских франков (2780 долларов США), но эта страна считается одной из самых дорогих для жизни в мире.

В то же время, голосование за повышение пенсионного возраста с 65 до 66 лет не нашло поддержки избирателей.

Напомним, Швейцария будет платить украинским беженцам от 1000 до 4000 долларов в случае добровольного возвращения на родину.

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