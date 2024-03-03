Популярную тревел-блогерку изнасиловали 7 мужчин, а ее спутника избили

В Индии семь мужчин изнасиловали популярную испанскую тревел-блогерку прямо на глазах ее мужа.

Об этом пишут испанское EFE и индийский канал NDTV.

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Около пяти лет назад испанская пара взялась за амбициозный план путешествовать по миру на мотоциклах. Они посетили уже 66 стран, преодолев 170 тысяч километров.

Однако под путешествия по Индии на супругов напала группа местных мужчин.

"С нами произошло то, чего мы никому бы не пожелали. Семь мужчин изнасиловали меня", — поделилась 28-летняя женщина в социальных сетях вместе с изображениями ужасных травм на ее лице.

Рассказывая об ужасе пережитого, ее 64-летний мужчина сказал, что на них напали, когда они спали в палатке. Нападавшие угрожали убийством и изнасиловали его жену, а самого мужа избили.

Индийская полиция уже установила подозреваемых в групповом изнасиловании испанской туристки. Однако были арестованы только трое из них. Других причастных к преступлению обещают арестовать позже.

Американский писатель и журналист Дэвид Йозеф Володзко (David Josef Volodzko) прокомментировал, что "уровень сексуальной агрессии в Индии в течение нескольких лет был непохож на ни один, где он когда-либо был".

"Однажды совершенно незнакомая женщина, британка, попросилась спать в моей кровати и притвориться моей девушкой во время поездки в поезде, потому что мужчина, проходивший в коридоре, лизал ее ногу, и она чувствовала себя неуверенно.

Я никогда не встречал путешественницу, которую бы не облапали, не нападали или еще хуже, даже если они были в стране всего несколько дней", — добавил он.

Индию называют одним из самых опасных мест для женщин. В среднем в 2022 году там сообщали о 90 изнасилованиях. Однако правозащитники утверждают, что фактическое количество может быть выше из-за того, что многие жертвы не обращаются к правоохранителям.

Ранее сообщалось, что в Индии священник изнасиловал, убил и кремировал девятилетнюю девочку на глазах у родителей.

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