Війна дронів: що відомо про нових наземних роботів армії РФ

"Ентузіасти" в РФ намагаються посилити боєздатність армії окупантів, проте розроблені ними бойові роботи не витримали зустрічі з українськими FPV-дронами.

Наприкінці березня на Авдіївському напрямку зафіксували використання ворогом у бою нових наземних роботизованих платформ, які були озброєні гранатометами АГС-17. Проте російських роботів знищили FPV-дрони 47-ї окремої механізованої бригади ЗСУ "Маґура".

Про те, що собою являють російські НРТК "Курьер", пише Defense Express.

"Цей випадок можна вважати першим якісно задокументованим епізодом, коли весь бій пройшов виключно з використанням лише дронів з обох боків", – йдеться у матеріалі.

НРТК "Курьер" (наземний робототехнічний комплекс) – це розробка російських "ентузіастів", яку наразі активно просувають провоєнні блогери у РФ. Тобто так звану "передову бойову робототехніку" розробляли не в умовах ВПК Росії, а цілком ймовірно в умовах кустарного виробництва.

Цей комплекс є гусеничною платформою, розміром 1,4 на 1,2 метра та вагою 250 кг. Він оснащений електродвигунами та радіокеруванням. Росіяни заявляють, що робот може бути озброєний кулеметом або гранатометом, а також придатний для використання як мінувальник або комплекс РЕБ.

"Щодо різноманітного озброєння, то вочевидь використання на НРТК "Курьер" АГС-17 пов'язано із примітивністю наведення, яке можливе без використання додаткових оптико-прицільних станцій, які необхідні для точної стрільби. З гранатомета оператор дрона може вести вогонь на основі таблиць для стрільби", – пояснюють автори статті.

Зазначається, що для такої стрільби цілком достатньо простої оглядової камери та точних координат. До того ж робота можна запрограмувати на вихід на відповідну вогневу позицію і стрільбу під конкретним кутом. У такому разі взагалі відпадає потреба в дистанційному керуванні, але водночас знижується точність. На думку експертів, це можна використовувати як відволікальний маневр, але ефективність ураження цілей лишається сумнівною.

Задекларовані технічні характеристики містять також можливість зв'язку з оператором на відстані від 3 до 10 км та швидкість 35 км/год, але у реальності ці параметри можуть бути гіршими за умов складного рельєфу місцевості. Також викликає сумніви й заявлений час роботи – 12-72 години – хіба що під час використання дрони будуть відправляти у "сплячий режим".

Крім того, фотофіксація знищених у бою під Авдіївкою роботів дозволяє припустити, що "ентузіасти" втратили обидві свої експериментальні моделі, які раніше демонстрували на полігоні. Таке фіаско, скоріш за все, нівелює або значно затримає подальшу розробку росіянами бойових роботів зразка "Курьер".

Нагадаємо, компанія Victory Drones створила для українців доступний курс зі збирання дронів вдома, який не вимагає попереднього досвіду. Наразі понад 200 безпілотників уже передано на тестування до військовослужбовців з метою подальшого використання у своїй роботі.

Читайте також провідні новини дня: