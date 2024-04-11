Рада підтримала в цілому законопроєкт про мобілізацію - коли він запрацює

"ЗА" проголосували 283 парламентарі.
У четвер, 11 квітня, Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт про мобілізацію в Україні.
Про це повідомив народний депутата від "Голосу" Ярослав Железняк.
"ЗА" проголосували 283 парламентарі.
За його словами, врахована 31 правка. У тому числі й про демобілізацію.
"Поки невідомо, чи буде хтось вносити постанову для блокування спікером ( Руслан Стефанчук - ред.)", - підкреслив він.
Як голосували по фракціям:
- Слуга - 192
- ЄС - 0
- Батьківщина - 2
- Платформа за життя та мир - 18
- Голос - 16
- Відновлення -16
- За майбутнє - 12
- Довіра - 15
- Позафракційні - 12.
Законопроєкт про мобілізацію набуде чинності через місяць після підписання його президентом Володимиром Зеленським.
Текст, ухвалений у другому читанні, станом на зараз неопублікований на сайті Верховної Ради.
Нагадаємо, перед голосування Рада повністю вилучила із законопроєкту норму про демобілізацію бійців через 36 місяців служби.
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