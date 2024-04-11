Рада підтримала в цілому законопроєкт про мобілізацію - коли він запрацює

У четвер, 11 квітня, Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт про мобілізацію в Україні.

Про це повідомив народний депутата від "Голосу" Ярослав Железняк.

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"ЗА" проголосували 283 парламентарі.

За його словами, врахована 31 правка. У тому числі й про демобілізацію.

"Поки невідомо, чи буде хтось вносити постанову для блокування спікером ( Руслан Стефанчук - ред.)", - підкреслив він.

Як голосували по фракціям:

Слуга - 192

ЄС - 0

Батьківщина - 2

Платформа за життя та мир - 18

Голос - 16

Відновлення -16

За майбутнє - 12

Довіра - 15

Позафракційні - 12.

Законопроєкт про мобілізацію набуде чинності через місяць після підписання його президентом Володимиром Зеленським.

Текст, ухвалений у другому читанні, станом на зараз неопублікований на сайті Верховної Ради.

Нагадаємо, перед голосування Рада повністю вилучила із законопроєкту норму про демобілізацію бійців через 36 місяців служби.