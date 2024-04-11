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Рада підтримала в цілому законопроєкт про мобілізацію - коли він запрацює

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Рада підтримала в цілому законопроєкт про мобілізацію - коли він запрацює

Мобілізація в Україні. Колаж ТСН.ua / Фото: ТСН.ua

"ЗА" проголосували 283 парламентарі. 

У четвер, 11 квітня, Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт про мобілізацію в Україні. 

Про це повідомив народний депутата від "Голосу" Ярослав Железняк. 

"ЗА" проголосували 283 парламентарі. 

За його словами, врахована 31 правка. У тому числі й про демобілізацію.

"Поки невідомо, чи буде хтось вносити постанову для блокування спікером ( Руслан Стефанчук - ред.)", - підкреслив він.

Як голосували по фракціям:

  • Слуга - 192
  • ЄС - 0
  • Батьківщина - 2
  • Платформа за життя та мир - 18
  • Голос - 16
  • Відновлення -16
  • За майбутнє - 12
  • Довіра - 15
  • Позафракційні - 12.

Законопроєкт про мобілізацію набуде чинності через місяць після підписання його президентом Володимиром Зеленським.

Текст, ухвалений у другому читанні, станом на зараз неопублікований на сайті Верховної Ради. 

Нагадаємо, перед голосування Рада повністю вилучила із законопроєкту норму про демобілізацію бійців через 36 місяців служби.

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