Рада поддержала в целом законопроект о мобилизации – когда он заработает

В четверг, 11 апреля, Верховная Рада приняла в целом законопроект о мобилизации в Украине.

Об этом сообщил народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк.

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"ЗА" проголосовали 283 парламентария.

По его словам, учтена 31 правка. В том числе и о демобилизации.

"Пока неизвестно, будет ли кто-либо вносить постановление для блокирования спикером (Руслан Стефанчук — ред.)", — подчеркнул он.

Как голосовали по фракциям:

Слуга — 192

ЕС – 0

Родина – 2

Платформа за жизнь и мир — 18

Голос – 16

Восстановление -16

За будущее – 12

Доверие – 15

Внефракционные – 12.

Законопроект о мобилизации вступит в силу через месяц после подписания его президентом Владимиром Зеленским.

Текст, принятый во втором чтении, на данный момент неопубликован на сайте Верховной Рады.

Напомним, перед голосованием Рада полностью изъяла из законопроекта норму о демобилизации бойцов через 36 месяцев службы.