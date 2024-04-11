Два десятка дронов атаковали юг Украины: где раздавались взрывы и куда попал враг

В Одесской области обломки сбитых дронов вызвали пожар на территории энергообъекта.

В ночь на 11 апреля россияне массированно атаковали юг Украины очередными волнами ударных дронов. Боевая работа продолжалась более 5 часов.

Об этом сообщают Силы обороны.

Под прицелом окупантов была энергетическая инфраструктура. Отмечается, что 21 дрон был уничтожен во время боевой работы сил противовоздушной обороны:

7 – на Одесщине,

8 – на Николаевщине,

3 – в Херсонской,

3 – Днепропетровской областях.

На Одесщине обломки сбитых дронов вызвали возгорание на территории энергетического объекта. Пожар оперативно ликвидирован. Люди не повреждены.

Николаевская области

В Николаевской области обломки сбитых дронов упали на открытой территории. Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.

Запорожская область

На рассвете враг массированно атаковал разными типами ракет. По Запорожской области направил управляемые авиационные ракеты из самолетов тактической авиации. 2 ракеты силами противовоздушной обороны были уничтожены, но, к сожалению, есть и попадание.

"В Запорожском районе поврежден объект энергетической инфраструктуры. Степень повреждения уточняется, информации о пострадавших не было", — говорится в сообщении.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер добавил, что силы ПВО уничтожили 7 беспилотников, однако обломки сбитых "шахедов" вызвали возгорание на территории энергетического объекта.

"Пожар оперативно ликвидирован. Люди не пострадали. В настоящее время отключенных от электроэнергии абонентов нет", — отметил чиновник.

Напомним, по данным Минэнерго, Россия к утру 11 апреля атаковала энергообъекты в четырех областях.

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