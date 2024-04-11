Враг атаковал Украину крылатыми ракетами и "Кинжалами"

Российские захватчики в ночь на 11 апреля совершили очередной массированный ракетный обстрел.

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Об этом сообщили воздушные силы.

По предварительной информации, враг атаковал Украину крылатыми ракетами Х-101 и аэробалистическими ракетами Х-47М2 "Кинжал".

В Воздушных силах сообщили, что враг совершил пуски 8-ми ракет "Кинжал" с самолетов МиГ-31К.

Мониторинговые каналы сообщают, что ракеты летели в сторону Стрыя Львовской области.

Напомним, ранее сообщалось, что армия РФ применила подлодку для запуска ракет.

Кроме того, мы ранее информировали, что в ООН шокировали количество пострадавших в Украине от российских атак в марте.

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