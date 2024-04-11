Ворог атакував Україну крилатими ракетами та "Кинджалами"

Попередньо ракети летіли на Львівщину.
Російські загарбники в ніч проти 11 квітня здійснили черговий масований ракетний обстріл.
Про це повідомили Повітряні сили.
За попередньою інформацією ворог атакував Україну крилатими ракетами Х-101 та аеробалістичними ракетами Х-47М2 "Кинджал".
У Повітряних силах повідомили, що ворог здійснив пуски 8-ми ракет "Кинджал" з літаків МіГ-31К.
Моніторингові канали повідомляють, що ракети летіли в сторону Стрия, що на Львівщині.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що армія РФ застосувала підводний човен для запуску ракет.
Крім того, ми раніше інформували, що в ООН шокували кількістю постраждалих в Україні від російських атак у березні.
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