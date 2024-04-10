Окупанти атакували південь України: під прицілом РФ - енергетична інфраструктура

Росіяни вночі застосували і БпЛА, і ракети.

Вночі проти 10 квітня російські війська атакували південь України хвилями ударних безпілотників. Під прицілом окупаційної армії була енергетична інфраструктура.

Про це повідомили Сили оборони півдня.

Зазначається, що у Миколаївській області стався "приліт" дронів, а Одеську область ворог атакував ракетами. Під час бойової роботи сил протиповітряної оборони знищили 14 Shahed: 12 - на Миколаївщині, 2 - на Одещині.

На Миколаївщині ворог поцілив по об'єкту енергетики. Внаслідок влучання виникла пожежа. Крім того, уламки збитих дронів спричинили пожежу на рекреаційному об'єкті в прибережній смузі Очаківської громади.

На світанку росіяни атакували Одещину ракетами. Загарбники вдарили по об'єктах критичної і транспортно-логістичної інфраструктури. Пошкоджено енергетичний об'єкт. Відомо про двох постраждалих працівників транспортного підприємства.

Як повідомлялося, вночі армія РФ атакувала дронами Миколаївську область. Сталося влучання об'єкт енергетичної інфраструктури. Минулося без потерпілих.

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