Загарбники скинули авіабомбу на окуповану Херсонщину

На місці падіння виявили авіабомбу ФАБ-250.
Російські загарбники скинули авіабомбу на окуповану частину Херсонської області.
Про це йдеться у повідомленні Telegram-каналу Astra.
Джерела каналу повідомили, що місцевий житель села Новоукраїнка виявив у полі вирву, а в ній — авіабомбу, що не розірвалася.
"Авіабомба впала за 5 км від села Новоукраїнка у Новотроїцькому районі Херсонської області", - йдеться у повідомленні.
Загарбники прибули на місце і виявили авіабомбу ФАБ-250.
"Місцеве населення попередили про небезпеку, найближчим часом бомбу утилізують", - повідомляє канал Astra.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що окупанти випустили авіабомби на Херсонщину, в результаті чого загинуло подружжя.
Крім того, ми раніше інформували, що мешканець Бєлгорода написав заяву на військових РФ через падіння бомб на область.
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