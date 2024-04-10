Загарбники скинули авіабомбу на окуповану Херсонщину

Російські загарбники скинули авіабомбу на окуповану частину Херсонської області.

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Про це йдеться у повідомленні Telegram-каналу Astra.

Джерела каналу повідомили, що місцевий житель села Новоукраїнка виявив у полі вирву, а в ній — авіабомбу, що не розірвалася.

"Авіабомба впала за 5 км від села Новоукраїнка у Новотроїцькому районі Херсонської області", - йдеться у повідомленні.

Загарбники прибули на місце і виявили авіабомбу ФАБ-250.

"Місцеве населення попередили про небезпеку, найближчим часом бомбу утилізують", - повідомляє канал Astra.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що окупанти випустили авіабомби на Херсонщину, в результаті чого загинуло подружжя.

Крім того, ми раніше інформували, що мешканець Бєлгорода написав заяву на військових РФ через падіння бомб на область.

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