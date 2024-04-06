Окупанти випустили авіабомби на Херсонщину: загинуло подружжя

Тіла чоловіка і жінки виявили під завалами будівлі.

У п’ятницю, 5 квітня, російські окупанти випустили керовані авіабомби по селу Зміївка Бериславського району, що на Херсонщині. Внаслідок удару загинуло подружжя.

Про це повідомив керівник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Внаслідок влучання пошкоджено будівлю. Під завалами рятувальники виявили тіла двох загиблих: чоловік 1957 року народження та жінка 1965 року народження.

Зазначається, що вчора російська армія також скинула вибухівку з дронів на Берислав. Щонайменше троє місцевих мешканців дістали поранень: 84-річна жінка та двоє чоловіків 59 та 56 років.

Як повідомлялося, вчора, 5 квітня, РФ вдарила по житлових кварталах Херсона. Окупанти атакували житлові квартали у Дніпровському районі з тимчасово окупованого лівого берега.

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