Україна перебуває під великим ризиком руйнування лінії фронту – Politico

Завдяки значній перевазі в кількості військ та КАБам Росія, ймовірно, зможе "проникнути на лінію фронту і розбити її на деяких ділянках", заявили військові високопосадовці.

Існує великий ризик руйнування лінії фронту в Україні там, де російські генерали вирішать зосередити свій майбутній наступ. Зараз Україні нічого не може допомогти, бо немає серйозних технологій, здатних компенсувати ту велику масу військ, яку кине ворог.

Про це йдеться у статті видання Politico, яке посилається на українських військових високопосадовців.

У публікації йдеться, що останніми днями президент України Володимир Зеленський зробив попередження про те, що якщо заблокований у Конгресі США багатомільярдний пакет допомоги не буде ухвалений найближчим часом, військам доведеться "повертатись назад, відступати, крок за кроком, маленькими кроками". Він також попередив, що деякі великі міста можуть опинитися під загрозою падіння.

"Очевидно, що застереження Зеленського є частиною широких дипломатичних зусиль з вивільнення військової допомоги, якої так потребують його сили і якої не вистачає місяцями, – від 155-міліметрових артилерійських снарядів до систем протиповітряної оборони Patriot і безпілотників. Але сумна правда полягає в тому, що навіть якщо пакет буде схвалений Конгресом США, масових поповнень може бути недостатньо, щоб запобігти серйозним змінам на полі бою", – зазначаються у статті.

На думку авторів, така невдача, особливо в розпал виборчих кампаній в Америці та Європі, цілком може пожвавити тиск Заходу щодо переговорів, які, очевидно, будуть на користь Росії, адже Кремль отримає свободу відновити конфлікт у майбутньому.

По суті, тепер усе залежить від того, куди Росія вирішить спрямувати свої війська під час наступу, який, як очікується, розпочнеться цього літа. Під час переднаступальних атак – від Харкова й Сум на півночі до Одеси на півдні – останніми тижнями ракетні та безпілотні удари РФ різко зросли, націлюючись на інфраструктуру. Важко вгадати, куди вона спрямує свій головний поштовх.

Є великий ризик руйнування лінії фронту

За словами українських військових високопосадовців, які служили під командуванням ексголовкома Валерія Залужного, військова картина похмура.

Офіцери сказали, що існує великий ризик руйнування лінії фронту там, де російські генерали вирішать зосередити свій наступ. Більше того, завдяки значній перевазі в чисельності особового складу та керованим авіабомбам, які ось уже кілька тижнів руйнують українські позиції, Росія, ймовірно, зможе "проникнути на лінію фронту і розбити її на деяких ділянках", заявили військові високопосадовці.

"Зараз Україні нічого не може допомогти, тому що немає серйозних технологій, здатних компенсувати Україні ту велику масу військ, яку Росія, ймовірно, кине на нас. У нас немає цих технологій, і на Заході їх також немає в достатній кількості", – сказало в коментарі виданню одне з джерел серед військових високопосадовців.

За словами співрозмовника, тільки українські мужність і стійкість, а також помилки російських командирів зараз можуть змінити похмуру динаміку.

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Зброя надходить надто пізно

Проте українські офіцери-високопосадовці нагадали, що покладатися на російські помилки – це не стратегія. Вони були обурені помилками, які, за їхніми словами, від самого початку стримували спротив України – тими, які робили як Захід, так і Україна. Офіцери також різко висловлювалися щодо зволікання Заходу, заявляючи, що постачання та системи озброєнь надійшли надто пізно та в недостатній кількості, щоб змінити ситуацію, яку вони могли б отримати.

"Залужний називав це "війною одного випадку". Під цим він мав на увазі, що системи озброєння стають зайвими дуже швидко, тому що росіяни їм швидко протидіють. Наприклад, ми успішно використовували крилаті ракети Storm Shadow і SCALP, але лише короткий час. Росіяни завжди вчаться. Вони не дають нам другого шансу. І в цьому вони успішні", – розповів один з офіцерів.

"Не вірте галасу про те, що вони просто кидають війська в м’ясорубку на забій. Звичайно, вони теж роблять це – ще більше максимізуючи вплив своєї переваги, – але вони також навчаються та вдосконалюються", – додав військовий.

Офіцери розповіли, що передані Британією і США в перші тижні вторгнення протитанкові ракети з плеча надійшли вчасно, і допомогли врятувати Київ. Також вчасно надійшли РСЗВ HIMARS, які були застосовані з користю, дозволивши витіснити росіян з Херсона в листопаді 2022 року.

"Але часто ми просто не отримуємо системи озброєння в той час, коли вони нам потрібні – вони з’являються, коли вони вже не актуальні", – сказав інший старший офіцер, навівши як приклад винищувачі F-16.

F-16 не підійдуть для 2024 року, бо РФ готова їм протистояти

Очікується, що близько десятка F-16 будуть готові цього літа після завершення базової підготовки пілотів.

"Кожна зброя має свій правильний час. F-16 були потрібні у 2023 році; вони не підійдуть для 2024 року", – сказав офіцер.

За його словами, це тому, що Росія готова їм протистояти: "В останні кілька місяців ми почали помічати, що росіяни запускають ракети з Джанкоя на півночі Криму, але без вибухових боєголовок. Ми не могли зрозуміти, що вони роблять, а потім з’ясували: вони дальноміри".

Офіцер пояснив, що Росія розраховує, де найкраще розгорнути свої ракетні та радіолокаційні системи С-400, щоб максимізувати зону, яку вони можуть охопити для націлювання на F-16, утримуючи їх подалі від лінії фронту та своїх матеріально-технічних центрів.

Зараз ЗСУ потрібні 4 млн снарядів, 2 млн безпілотників та більше військових

Офіцери також сказали, що тепер їм потрібна більш базова традиційна зброя, а також безпілотники.

"Нам потрібні гаубиці та снаряди, сотні тисяч снарядів і ракет", – сказав один із них, підрахувавши, що Україні потрібно 4 млн снарядів і 2 млн безпілотників.

"Ми весь час говорили західним партнерам, що у нас є бойовий досвід, у нас є бойове розуміння цієї війни. [У них] є ресурси, і вони повинні дати нам те, що нам потрібно", – додав він.

Європа, зі свого боку, намагається допомогти Україні компенсувати колосальну нестачу артилерійських снарядів. І в цьому сенсі запропонована Чехією закупівля боєприпасів для України може збільшити загальну кількість снарядів як у ЄС, так і за його межами, приблизно до 1,5 млн за ціною 3,3 млрд дол. Але це все ще недостатня кількість того, що потрібно Україні.

Офіцери наголосили, що їм потрібно ще багато-багато людей. Зараз у країні не вистачає чоловіків на передовій, і це ускладнює проблему недостатньої підтримки Заходу.

"Однак Україна ще не натиснула на гачок вербування перед очікуваним поштовхом Росії, оскільки влада стурбована політичними наслідками, які можуть спричинити мобілізаційні заходи на тлі ухилення від призову та уникнення повісток. Залужний уже публічно закликав до мобілізації додаткових військ ще в грудні, вважаючи, що Україні потрібні щонайменше додаткові 500 000 людей. З тих пір питання із законопроєктом поверталося туди-сюди", – йдеться в матеріалі.

Минулого тижня новий головком ЗСУ Олександр Сирський раптово заявив, що Україні може не знадобитися так багато нових військових. Він повідомив, що після аналізу ресурсів цифру "суттєво зменшили", і ми розраховуємо, що у нас буде достатньо людей, здатних захистити свою Батьківщину. Я говорю не лише про мобілізованих, а й про бійців-добровольців".

План полягає в тому, щоб після інтенсивної три-чотиримісячної підготовки на передову перевести якомога більше військовослужбовців у формі та тих, хто виконує небойові функції. Але старші офіцери, з якими спілкувалося Politico, сказали, що Сирський був неправий і "підігрував наративам політиків".

Потім, 2 квітня, Зеленський підписав деякі доповнення до старого закону про мобілізацію, які посилюють законодавчі вимоги до українських чоловіків призовного віку щодо реєстрації своїх даних і знижують мінімальний вік призову від 27 до 25 років. Але в Україні це просто розглядається як недоладність.

"У нас не тільки військова криза, а й політична", – сказав один з офіцерів.

Тоді як Україна ухиляється від великого призову, "Росія зараз збирає ресурси і буде готова розпочати велику атаку приблизно в серпні, а можливо, й раніше".

До слова, низка західних ЗМІ опублікувала свої бачення подальшого сценарію війни в Україні. Так, є оцінки, що війна не триватиме роками, а може бути призупинена чи то "заморожена" вже 2024 року; є великий ризик втрати територій та просування окупантів углиб країни; є загроза що в липні війська РФ можуть знову опинитися під Києвом.

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