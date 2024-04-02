Чим завершиться війна: генерал Годжес оцінив шанси України

Останніми тижнями Україну супроводжує дуже “погана преса”. Низка американських та німецьких ЗМІ, зокрема, Financial times, The Economist, Die Welt випустили статті, де критикують укріплення в Україні, вказують на проблему з мобілізацією і, принаймні так багатьом здається, доволі низько оцінюють шанси України перемогти у війні чи досягти успіхів на фронті.

Україна фактично виграє війну. І передусім через стан Росії, адже війна, яку вона розв'язала, триває вже понад 10 років. Тож країна-агресорка мала всі переваги, але все ще контролює менше 20% України, а Чорноморський флот взагалі покидає Севастополь.

Про це сказав екскомандувач сил США в Європі генерал-лейтенант Бен Годжес в ексклюзивному інтерв’ю TSN.ua.

За словами генерала, на фронті склалася складна ситуація для ЗСУ – бійцям не вистачає боєприпасів. А український народ живе без належної протиповітряної та протиракетної оборони. Стан, у якому перебувають держава, населення, промисловість, енергомережі Годжес назвав "величезним стресом". Проте він все ж вірить у перемогу України у війні з РФ.

Годжес аргументував свою позицію.

"Я зберігаю дуже високий рівень оптимізму щодо того, чим ця війна закінчиться – тим, що Україна фактично виграє війну. Дозвольте мені сказати чому. По-перше, Росія слабка. Ця війна триває вже більше 10 років, і Росія мала всі переваги, але все ще контролює менше 20% України. Чорноморський флот відступає із Севастополя. Російським ВПС досі не вдається досягти переваги в повітрі або перекрити колони, які везуть боєприпаси та техніку з Польщі в Україну. І я думаю, що принаймні на даний момент, мені здається, що Росія не має наземних можливостей нокаутувати Україну", – сказав він.

Генерал США також розповів про завдання №1 для ЗСУ на фронті.

"Тож цього року або принаймні наступних кількох місяців, я думаю, що завдання генерала Сирського полягає в тому, щоб стабілізувати фронт, виграти більше часу для того, щоб українська оборонна промисловість виробляла більше і Захід виробляв більше", – зазначив він.

Ба більше, 2024 рік Годжес назвав роком промислової конкуренції і відмітив успішний тиск України на ворожі об’єкти в тимчасово окупованому Криму.

"Останні дві речі я б також сказав, про те, як українські спецслужби атакують російську нафтогазову інфраструктуру. Це блискуче. Я вважаю, що продовжувати тиск на Росію дуже важливо. А точніше, продовжувати тиснути на Крим. Я думаю, що облога Криму фактично вже почалася. Це не традиційна облога, але українські війська продовжують знищувати Чорноморський флот Росії, продовжуючи тиск на об’єкти ВМФ і ВПС Росії в Криму. І тому, я думаю, цей постійний тиск на Крим зрештою призведе до того, що Україна звільнить Крим, коли для цього будуть сприятливі умови", – зазначив він.

Нагадаємо, Бен Годжес також заявляв, що на Заході переоцінюють диктатора Володимира Путіна. Водночас, генерал зазначив, що мета Кремля полягає у захопленні Харкова та повторного наступу на Київ.

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