За яких умов ЗСУ можуть перейти в контрнаступ – пояснення генерала

Командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк заявив, що вже незабаром українська армія почне готуватися до контрнаступу, щоб перехопити ініціативу у ворога.

Для початку нового контрнаступу Збройних сил України необхідно перейти від оборони до наступальних дій. Але поки що Україні необхідно зосередитися на обороні, на виконанні завдань стратегічної оборонної операції, щоб зупинити просування супротивника.

Про це інтерв'ю OBOZ.UA розповів ексзаступник начальника Генерального штабу ЗСУ, генерал-лейтенант Ігор Романенко.

За його словами, станом на сьогодні окупаційні війська Росії просуваються тільки на тактичному рівні, але, на жаль, все ж таки просуваються.

"Інтенсивність боїв по всьому периметру фронту знизилася, в окупаційної армії вже не вистачає сил. Але на окремих напрямках, які вони визначають як пріоритетні, зокрема Авдіївському, їм вдається просуватися вперед. Звичайно, можна намалювати "план Б", Генеральний штаб може зробити це за кілька днів, але реалістичним цей план буде за наявності ресурсів. А ресурсів наразі немає. Дай Боже нам набрати ресурсів для того, щоб стабілізувати ситуацію, тобто зупинити наступальні дії ворога", – зазначив Ігор Романенко.

Нагадаємо, на Заході заговорили про відправлення військ до України — Жданов попередив про небезпеку.

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