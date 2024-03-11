Три влучання: стали відомі подробиці обстрілу Харкова

Даних про постраждалих не надходило.

Вночі, о 01:00, росіяни обстріляли Харків ударними безпілотниками типу "Шахед". Під удар потрапив Слобідський район міста.

Про це повідомили у поліції регіону.

Руйнувань зазнали два багатоквартирні будинки, будівля готелю, об‘єкт інфраструктури, а також будівля комунального закладу. Також пошкоджені два приватні автомобілі.

"Зафіксовано три влучання БПЛА в землю поряд з адмінбудівлями. Внаслідок ворожих ударів сталася пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували. На щастя, минулося без постраждалих", - йдеться у повідомленні.

Крім того, минулої доби під обстрілами ворога з авіації, РСЗВ, артилерії, мінометів, БПЛА перебували Харків, Вовчанськ, село Огірцеве. Внаслідок обстрілів зазнали руйнувань та пошкоджені приватні будинки, гаражі, господарчі споруди.

Нагадаємо, вночі окупанти знову влаштували атаку по Україні. ППО збила 15 врожих дронів. В Одеській області є влучання.

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