При каких условиях ВСУ могут перейти в контрнаступление – объяснение генерала

Для начала нового контрнаступления Вооруженных сил Украины необходимо перейти от обороны к наступательным действиям. Но пока Украине необходимо сосредоточиться на обороне, на выполнении задач стратегической оборонной операции, чтобы остановить продвижение противника.

Об этом интервью OBOZ.UA рассказал экс-заместитель начальника Генерального штаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко.

По его словам, по состоянию на сегодняшний день оккупационные войска России продвигаются только на тактическом уровне, но, к сожалению, все же продвигаются.

"Интенсивность боев по всему периметру фронта снизилась, у оккупационной армии уже не хватает сил. Но на отдельных направлениях, которые они определяют как приоритетные, в частности Авдеевском, им удается продвигаться вперед. Конечно, можно нарисовать "план Б", Генеральный штаб может сделать это за несколько дней, но реалистичным этот план будет при наличии ресурсов. А ресурсов пока нет. Дай Бог нам набрать ресурсов для того, чтобы стабилизировать ситуацию, то есть остановить наступательные действия врага", — отметил Игорь Романенко.

Напомним, на Западе заговорили об отправке войск в Украину — Жданов предупредил об опасности.

Читайте также ведущие новости дня: