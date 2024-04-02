Чем завершится война: генерал Ходжес оценил шансы Украины

В последние недели Украину сопровождает очень "плохая пресса". Ряд американских и немецких СМИ, в частности, Financial times, The Economist, Die Welt выпустили статьи, где критикуют укрепления в Украине, указывают на проблему с мобилизацией и, по крайней мере, так многим кажется, довольно низко оценивают шансы Украины победить в войне или достичь успехов на фронте .

Украина фактически выигрывает войну. И, прежде всего, из-за состояния России, ведь война, которую она развязала, длится уже более 10 лет. Поэтому у страны-агрессорки были все преимущества, но все еще контролирует менее 20% Украины, а Черноморский флот вообще покидает Севастополь.

Об этом сказал экскомандующий силами США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес в эксклюзивном интервью TSN.ua.

По словам генерала, на фронте сложилась сложная ситуация для ВСУ – бойцам не хватает боеприпасов. А украинский народ живет без должной противовоздушной и противоракетной обороны. Состояние, в котором находятся государство, население, промышленность, энергосети Ходжес назвал "огромным стрессом". Однако он все же верит в победу Украины в войне с РФ.

Ходжес аргументировал свою позицию.

"Я сохраняю очень высокий уровень оптимизма относительно того, чем эта война закончится – тем, что Украина фактически выиграет войну. Позвольте мне сказать почему. Во-первых, Россия слаба. Эта война длится уже более 10 лет, и у России были все преимущества, но все еще контролирует менее 20% Украины.Черноморский флот отступает из Севастополя.Российским ВВС до сих пор не удается достичь преимущества в воздухе или перекрыть колонны, везущие боеприпасы и технику из Польши в Украину.И я думаю, что по крайней мере на данный момент, мне кажется, что у России нет наземных возможностей нокаутировать Украину", – сказал он.

Генерал США также рассказал о задачах №1 для ВСУ на фронте.

"Итак, в этом году или по крайней мере следующих нескольких месяцев, я думаю, что задача генерала Сырского состоит в том, чтобы стабилизировать фронт, выиграть больше времени для того, чтобы украинская оборонная промышленность производила больше и Запад производил больше", — отметил он.

Более того, 2024 год Годжес назвал годом промышленной конкуренции и отметил успешное давление Украины на вражеские объекты во временно оккупированном Крыму.

"Последние две вещи я бы также сказал о том, как украинские спецслужбы атакуют российскую нефтегазовую инфраструктуру. Это блестяще. Я считаю, что продолжать давление на Россию очень важно. А точнее, продолжать давить на Крым. Я думаю, что осада Крыма фактически уже это не традиционная осада, но украинские войска продолжают уничтожать Черноморский флот России, продолжая давление на объекты ВМФ и ВВС России в Крыму, и поэтому, я думаю, это постоянное давление на Крым в конечном итоге приведет к тому, что Украина освободит Крым, когда для этого будут благоприятные условия", – отметил он.

Напомним, Бен Ходжес также заявлял, что на Западе переоценивают диктатора Владимира Путина. В то же время генерал отметил, что цель Кремля состоит в захвате Харькова и повторном наступлении на Киев.

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