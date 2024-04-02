Пограничники чудом спасли уклониста, пытавшегося переплыть Тису (видео)

Украинские пограничники спасли уклониста, который пытался сбежать через реку Тиса.

Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.

Как стало известно, во время патрулирования украино-румынской границы пограничники заметили неизвестного мужчину. Ему приказали остановиться, однако тот не отреагировал, а прыгнул в реку. Но уже через несколько минут умолял о помощи.

"Быстрое течение относило его от берега, но, к счастью, курсанту-пограничнику, который как раз проходит практику на Закарпатье, удалось спасти жизнь пловцу. Затем спасенный признался, что за незаконное пересечение границы заплатил $2 500. В ходе дальнейшего мониторинга реки было зафиксировано движение еще одного человека, на спасение которого немедленно выдвинулась группа реагирования. Охранники границы приняли все необходимые меры, однако пострадавший исчез под водой. Его поиски до сих пор продолжаются. Просим не подвергать неоправданным рискам свою жизнь и здоровье”, – рассказали в ГПСУ.

Пограничники чудом спасли уклониста, пытавшегося переплыть Тису

Напомним, что в Черновицкой области за неявку в ТЦК и СП разыскивают более 5 тысяч уклонистов.

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